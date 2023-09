Leverkusen -Der türkische Nationalspieler Hakan Calhanoglu (22) wehrt sich vor Gericht gegen ein Knöllchen wegen zu schnellen Fahrens. Am Montag fand vor dem Amtsgericht Leverkusen ein erster Termin statt.

Hakan Calhanoglu fuhr in Tempo-60-Zone zu schnell.

Bußgeld von 125 Euro will er nicht zahlen.

Der Mittelfeldspieler des Werksklubs soll am 4. August 2015 in Leverkusen in einer Tempo-60-Zone abzüglich Toleranz 26 Stundenkilometer zu schnell unterwegs gewesen sein. Calhanoglu ließ über seinen Anwalt verkünden, dass er nicht gefahren und nicht gewillt sei, das Bußgeld in Höhe von 125 Euro plus einen Punkt in der Flensburger Verkehrssünderkartei zu akzeptieren.

Der Rechtsvertreter des Bayer-Stars legte sogar ein Rechtsgutachten eines Humanbiologen vor. Danach sei die Person auf dem Blitzer-Foto nicht Calhanoglu gewesen. Ein Urteil wurde noch nicht verkündet. (sid)