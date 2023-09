Hamburg -Bei einem Brand in Hamburg kam am Montagvormittag ein Mitarbeiter des Bezirksamts Altona ums Leben. Zwei weitere Menschen wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Wie aus einem Bericht der "Bild"-Zeitung hervorgeht, wollten zwei städtische Mitarbeiter und ein Betreuer einen 28-jährigen Mann aus seiner Wohnung abholen. Er sollte, nach richterlichem Beschluss, in die Psychiatrie eingewiesen werden.

Daraufhin soll der Mann die Mitarbeiter des Bezirksamtes mit einer brennbaren Flüssigkeit übergossen haben. Kurze Zeit später hätte die Wohnung in Flammen gestanden.

Zwei Menschen springen aus dem Fenster

Wie die Feuerwehr Hamburg bekanntgab, hatten Zeugen den Notruf gewählt, als sie sahen, wie die Flammen aus der Wohnung schlugen. Außerdem hätten sie beobachtet, wie Menschen aus dem Fenster in den Garten gesprungen seien. Dabei soll es sich um den mutmaßlichen Täter, sowie um einen Bezirksamtsmitarbeiter gehandelt haben. Sein Kollege vom Bezirksamt sei brennend durch das Treppenhaus gelaufen und anschließend seinen schweren Verletzungen erlegen sein.

Die beiden Männer, die gesprungen sind, erlitten nach Angaben der Einsatzkräfte schwere Verbrennungen und wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen. (red)