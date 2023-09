Die Hamburger Elbphilharmonie wird in diesen Stunden feierlich eröffnet. In der Umgebung des Konzerthauses gelten am Mittwoch strengste Sicherheitsvorkehrungen. Die anliegenden Straßen waren seit dem frühen Nachmittag mit Betonpollern für den öffentlichen Verkehr gesperrt. Nur gut 2100 Gäste können bei der Eröffnung vor Ort sein.

Doch auch alle anderen müssen sich das Ereignis nicht entgehen lassen. Sehen Sie die Eröffnung im 360-Grad Live-Stream:

