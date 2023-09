Die Hamburger Feuerwehr hat am Freitagabend ein Pferd aus einem Swimmingpool in Duvenstedt gerettet. Zuvor musste das verschreckte Tier mit Beruhigungsmitteln versorgt werden.



Die Bewohner eines Einfamilienhauses in Hamburg hatten am späten Abend Geräusche in ihrem Garten gehört. Sieben Pferde waren von der angrenzenden Koppel ausgebrochen und liefen nun frei umher. Eines stand im Garten des Hauses, ein weiteres Pferd war in den mit einer Plane abgedeckten 2 x 5 Meter großen Swimmingpool gefallen und stand nun bis zum Hals im Wasser.



Pferd muss beruhigt werden

Die Bewohner riefen die Feuerwehr, auch eine Tierärztin eilte zum Einsatzort. Der Pool wurde bis auf eine Wassertiefe von einem Meter abgepumpt und das Pferd mit einer Decke gewärmt, denn es drohte eine Unterkühlung. Alle anderen sechs Pferde wurden eingefangen und wieder auf die Koppel gebracht.



Nachdem das Tier im Pool Beruhigungsmittel bekommen hatte, konnte es über eine eingebaute Treppe das Wasser verlassen. Das Pferd wurde unverletzt an seinen Besitzer übergeben. Der Einsatz der Feuerwehr dauerte insgesamt zweieinhalb Stunden. (red)

