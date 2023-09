Hamburg -Noch immer fehlt jede Spur von dem vermissten HSV-Manager Timo Kraus. Am Samstagnachmittag gab es kurzzeitig Aufruhr wegen einer Wasserleiche in der Elbe, die zwei Bakassenführer gefunden haben sollen.

Laut „Bild“ wurde der leblose Körper in der Höhe des Leuchturms von zwei verschiedenen Personen gesichtet. Bei der Ortung des Handys des HSV-Managers wurden letztmals Signale im Bereich „Rickmer Rickmers“ geortet. Daher bestehe der Verdacht, dass es sich um Timo Kraus handelt.

Zeuge will Timo Kraus gesehen haben

Ein Zeuge hat sich am Freitag bei der Hamburger Polizei gemeldet. Er will den Vermissten an den Landungsbrücken gesehen haben. Nach seiner Aussage habe der HSV-Manager sein Outfit geändert und anstatt der beigen Jacke einen Pullover mit kleiner Raute getragen.

#Landungsbrücken: Der Einsatz unserer #Polizeitaucher auf der Suche nach dem vermissten #HSV Mitarbeiter Timo Kraus dauert weiter an. pic.twitter.com/BaWHg0vRFH — Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) January 12, 2017