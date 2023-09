Köln -Die Entlassung von Bruno Labbadia als Trainer des Hamburger SV sorgte in den letzten Tagen für ordentlich Gesprächsstoff. Sein Nachfolger, Markus Gisdol, ist seit 2010 bereits der 14. Trainer auf der Bank der Hanseaten. Die längste Amtszeit als HSV-Trainer hatte in diesem Zeitraum Thorsten Fink (17.10.2011 - 16.09.2013).

Ligaweit liegt Borussia Dortmund in der Trainerbesetzung vorne, denn nach der siebenjährigen Amtszeit von Jürgen Klopp, scheint auch mit Thomas Tuchel ein Trainer gefunden, der den BVB über einen längeren Zeitraum betreuen wird. Beim 1. FC Köln ist in den letzten drei Jahren, seit Peter Stöger das Amt des Cheftrainers übernommen hat, ebenfalls Routine eingekehrt. Der Österreicher ist von allen Bundesligatrainern am drittlängsten im Amt und besitzt noch einen gültigen Vertrag bis zum 30. Juni 2020.