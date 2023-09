Hamm -Ein elfjähriger Junge muss alleine für die Folgen eines Zusammenstoßes mit einer 57-jährigen Radfahrerin haften. Das teilte das Oberlandesgericht Hamm in einem am Montag veröffentlichen Urteil mit. Der Junge sei voll für sein Verhalten verantwortlich, so das Gericht. Bei der Kollision zog sich die Klägerin schwere Verletzungen zu, an denen sie noch heute leidet.

Der Unfall hatte sich bereits 2009 in Werne ereignet. Nach Angaben des Gerichts hatte der Junge den Gehweg entgegen der eigentlichen Fahrtrichtung als Radweg benutzt, als er mit der Radfahrerin zusammenstieß. Die Frau zog sich dabei schwere Verletzungen an Knie und Sprunggelenk zu und musste operiert werden.

Junge hätte den Gehweg nicht mehr benutzen dürfen

Laut Gericht sei der Junge schon zu alt gewesen, um den Gehweg als Radweg zu benutzen. Zudem habe er der von links kommenden Frau die Vorfahrt genommen und hätte beim Überqueren der anderen Straße auch auf den fließenden Verkehr von links achten müssen. Seine Fahrweise sei demnach „hochgefährlich“ gewesen.

Das Gericht bestätigte damit eine erstinstanzliche Entscheidung des Landgerichts Dortmund, wonach der 57-Jährigen Schmerzensgeld, Schadenersatz und eine Rente zustehen. Das Opfer erhält nach einer Entscheidung des Oberlandesgerichts Schmerzensgeld in Höhe von 25.000 Euro, eine Erstattung des Verdienstausfalls von fast 2.000 Euro und zudem eine Zahlung von 25.000 Euro, da sie ihren Haushalt nicht mehr alleine führen kann. Zudem wird ihr eine vierteljährliche Rente von 820 Euro zugesprochen. Das Urteil ist rechtskräftig. (red)