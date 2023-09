Hamm -Zwei Jungen haben auf einem Bahngelände in Hamm einen Stromschlag erlitten. Der 14-Jährige und der 11-Jährige waren am Sonntagabend auf einen dort abgestellten Waggon geklettert, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Dabei seien sie mit der Oberleitung in Berührung gekommen. Der 14-Jährige erlitt schwere Verbrennungen. Der 11-jährige Junge wurde leicht verletzt. (dpa)