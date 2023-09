Frankfurt/Main -Neben Titelverteidiger Deutschland haben sich auch Schweden und Spanien vorzeitig für die Handball-Europameisterschaft 2018 in Kroatien qualifiziert. Die Skandinavier haben nach einem 25:21-Sieg gegen Russland in der Gruppe 6 ebenso einen der ersten beiden Plätze sicher wie die Iberer in der Gruppe 3 durch das 35:24 gegen Österreich.

Die DHB-Auswahl hatte das Endrundenticket am Samstag durch ein 25:20 (14:10) gegen den WM-Dritten Slowenien gelöst. Das Spiel der Gruppe 5 fand vor 9.300 Zuschauern in Halle/Westfalen statt. Es war erst das zweite Pflichtspiel unter dem neuen Trainer Christian Prokop.

Weltmeister Frankreich revanchierte sich in der Gruppe 7 mit einem 28:24 gegen Norwegen für die drei Tage zuvor beim Vizeweltmeister erlittene 30:35-Niederlage. (dpa)

