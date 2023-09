Berlin -Die Party war laut, die Stimmung bestens, und am Ende gab’s Standing Ovations für alle. Die Zuschauer in der Mercedes-Benz Arena feierten am Donnerstagabend die deutsche Handball-Nationalmannschaft für ihren 30:19 (17:10)-Auftaktsieg bei der WM. Sie feierten das gesamtkoreanische Team für das erfreuliche sportpolitische Signal, das man mit diesem Auftritt in die Welt sandte, aber auch für eine respektable Leistung über 60 Minuten. Und sie feierten sich ein bisschen selbst, weil sie eine faszinierende Atmosphäre in der Halle erzeugt hatten, die für den weiteren Verlauf des Turniers noch einiges erwarten lässt.