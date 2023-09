Paris -Es ist ein letzter Versuch, aus dem die pure Verzweiflung spricht: Steffen Fäth setzt aus gut zehn Metern einen Hüftwurf an, doch der Ball wird abgeblockt. Der Katari Ali Youssef bemächtigt sich der Kugel, läuft allein aufs gegnerische Tor zu und befördert sie mit größter Wucht ins Netz, während die Schlusssirene ertönt. Der Treffer zählt zwar nicht mehr, doch für die deutsche Handball-Nationalmannschaft ist die Weltmeisterschaft 2017 in diesem Moment zu Ende.

Umgehend macht sich blankes Entsetzen bei Spielern, Trainern, Betreuern, Funktionären und Fans der DHB-Auswahl in der Accor-Hotels-Arena breit. Hier, in dieser großartigen Halle, wollte man doch am kommenden Dienstag das Viertelfinale gegen Slowenien erleben, am Donnerstag das bereits mit Spannung erwartete Halbfinale gegen Gastgeber Frankreich und am Sonntag nach Möglichkeit auch noch das Endspiel. Stattdessen aber geht es an diesem Montag schon nach Hause. Nach einer völlig überraschenden, am Ende aber nicht einmal unverdienten 20:21- (10:9)-Niederlage am Sonntagabend im Achtelfinale gegen Katar

Während die Spieler auf dem Hallenboden oder auf der Bank in sich zusammensinken und die meisten ihr Antlitz mit Handtüchern verhüllen, schreitet Dagur Sigurdsson aufrechten Ganges auf die Schiedsrichter zu und zwingt sich zum Händeschütteln, wie es sich gehört. Er lächelt in diesem Augenblick sogar, wobei nicht ganz klar ist, ob es sich dabei nicht auch um ein hämisches Grinsen handeln könnte, die Referees hatten es in der Schlussphase der dramatischen Partie ja nicht gerade gut gemeint mit seinem Team. Vielleicht ist dem Isländer aber auch in diesem Moment schon klar: Verantwortlich für diese Niederlage in seinem letzten Spiel als Bundestrainer waren nicht die schwachen Schiris. Nein, man war selbst schuld.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Starke Verteidigung als einziger Lichtblick

Zugegeben: Der Europameister hatte in den 60 Minuten zuvor nicht gerade geglänzt, aber trotzdem die Dinge über weite Strecken im Griff gehabt. Als es nach elf Minuten 6:2 für den Favoriten stand, schien sich sogar eine ähnlich klare Angelegenheit anzubahnen wie beim 34:22-Kantersieg über den amtierenden Vize-Weltmeister bei Olympia in Rio. Doch die Kataris, die in der Gruppenphase alles andere als überzeugt hatten, erwiesen sich zum Auftakt der K.-o-Runde als bissig und homogen zugleich. Und wer weiß, ob die im Angriff extrem fehlerhaft agierende deutsche Mannschaft nicht schon zur Halbzeit zurückgelegen hätte, wenn nicht die Abwehr so gut funktioniert und insbesondere Torhüter Andreas Wolff – vor der Pause mit 60 Prozent gehaltener Bälle notiert – so exzellent gehalten hätte.

Nach dem Wechsel zunächst das gleiche Bild: Die Defensive und Wolff blieben über jeden Zweifel erhaben, doch vorn wurden unverhältnismäßig viele Bälle verdaddelt. Dennoch blieb man auf Viertelfinalkurs, und als die Deutschen nach 46 Minuten mit vier Toren vorn lagen (17:13), glaubten wohl die meisten unter den 10 209 Zuschauern im einstigen Palais Omnisports an eine Vorentscheidung.

Selbstkritik nach Abpfiff

Dann aber war es mit der Souveränität des DHB-Teams endgültig vorbei. Begünstigt auch durch die eine oder andere fragwürdige Zeitstrafe kam der Asienmeister noch einmal heran und erzielte nach 57 Minuten und 56 Sekunden das 21:20. Es war dies die erste und einzige Führung der Kataris im gesamten Spiel – aber eben auch die alles entscheidende.

Bei allem Frust und der Wut über die Schiris waren sich die Verlierer bei ihrer Erstanalyse auch in ihrer Selbstkritik schnell einig. „Wir müssen uns an die eigene Nase fassen“, war einer der am häufigsten gebrauchten Sätze, ob nun von Paul Drux, Kai Häfner oder Holger Glandorf gesprochen. Und während Andy Wolff den Grund für den überraschenden Rückschlag im mentalen Bereich vermutete („Womöglich hat der eine oder andere schon ans Halbfinale gedacht“), wurde DHB-Vize Bob Hanning sogar schon auf der krampfhaften Suche nach positiven Aspekten fündig, als er konstatierte: „Wir müssen uns jetzt schütteln, aber dann geht’s weiter. Diese Mannschaft kann noch sehr viel erreichen, und vielleicht kam dieser Rückschlag auf dem Weg dahin sogar zur rechten Zeit.“