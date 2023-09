Rouen -Ungemütlich war’s in Rouen – nicht enden wollender Nieselregen, mitunter kräftige Windböen und Temperaturen um die fünf Grad prägten am Donnerstag das Wetter in der Haute-Normandie. Dessen ungeachtet herrschte im Zentrum der 110.000-Einwohner-Stadt an der Seine reges Treiben, die Läden und Bistros der schmucken Altstadt mit ihren zahlreichen Fachwerkhäusern erfreuten sich großen Zulaufs, und auf der Place de Vieux Marché drehte sich sogar ein imposantes Riesenrad zur Belustigung der Touristen.

Von denen gibt’s derzeit auch ein paar mehr als sonst in der Stadt, Rouen ist zehn Tage lang Schauplatz der Vorrundenbegegnungen in der WM-Gruppe C, zu der auch das deutsche Team gehört. Für die örtlichen Sehenswürdigkeiten haben die Profis des Europameisters freilich keinen Sinn – sieht man mal von der „Kindarena“ ab, wo sie fortan ihre dienstlichen Termine wahrnehmen, den ersten am Freitag (17.30 Uhr, im Livestream auf handball.dkb.de ) gegen Ungarn.

Die Magyaren gelten als der zweitschwerste Gruppengegner

Die DHB-Auswahl, in der Nacht zum Donnerstag nach einer zehnstündigen, von technischen Problemen am Bus und zahlreichen Staus begleiteten, also unerwartet beschwerlichen Anreise eingetroffen, bekommt denn auch gleich zum Auftakt eine schwere Aufgabe vorgesetzt. Die Magyaren gelten auf dem Papier allgemein als der zweitschwerste Gruppengegner nach Kroatien, doch für Dagur Sigurdsson sind sie offenbar mehr als das.

„Unsere Chancen in diesem Duell sehe ich bei 40:60“, hat der Bundestrainer in den vergangenen Tagen auffällig oft betont.

Dabei waren die jüngsten Auftritte der Ungarn bei großen Turnieren eigentlich nicht dazu angetan, des Isländers übergroßen Respekt zu nähren. Die Europameisterschaft vor einem Jahr in Polen beendete man auf dem zwölften Platz, wobei das Hauptrundenspiel gegen Deutschland sang- und klanglos mit 19:29 verloren wurde.

Und für die Olympischen Spiele in Rio reichte es gar nicht erst zur Qualifikation. Immerhin: In den Playoffs zur WM schaltete das mittlerweile vom Spanier Javier Sabate (in Personalunion auch Coach des Spitzenklubs MKB Veszprem) trainierte Team die Serben aus.

Sigurdsson warnt und outet sich als Fan

„Diese Mannschaft ist jetzt deutlich stärker als noch vor ein paar Monaten, sie ist immer in der Lage, jeden zu schlagen“, glaubt Sigurdsson zu wissen und outet sich als „riesiger Fan des ungarischen Handballs“. Dessen Galionsfigur ist immer noch der 2,08-Meter-Hüne Laszlo Nagy, obwohl der wurfgewaltige Linkshänder aus Veszprem mit seinen fast 36 Jahren die beste Zeit als Berufsballwerfer hinter sich haben dürfte. Aber auch Spielmacher Gabor Csaszar (32/Kadetten Schaffhausen), die Abwehrspezialisten Timuzsin Schuch (31/Veszprem) und Szabolcs Zubai (32/Pick Szeged) sowie Torhüter Roland Mikler (32/Veszprem) genügen höchsten internationalen Ansprüchen.

„Die Ungarn sind unheimlich gut drauf, das erste wird wahrscheinlich schon das schwerste Spiel der Vorrunde. Wir müssen den richtigen Fokus hinbekommen“, fordert Dagur Sigurdsson, der in der Auftaktpartie auch auf Uwe Gensheimer zurückgreifen kann. Der 30-jährige Kapitän, der am vergangenen Sonntag nach dem plötzlichen Tod seines Vaters Dieter (60) das Vorbereitungslager der DHB-Auswahl in Kamen-Kaiserau verlassen hatte und zu seiner Familie nach Mannheim gereist war, brach am Donnerstagvormittag an der Seite von Teammanager Oliver Roggisch nach Frankreich auf und stieß am Abend zu den Kollegen in Rouen.

„Ich werde die Weltmeisterschaft spielen. Das hätte mein Vater so gewollt. Ich bitte um Verständnis, dass ich mich hierzu während der WM nicht weiter äußern werde“, wurde Gensheimer auf der Homepage des DHB zitiert. Zur Beerdigung, deren Termin noch nicht feststeht, wird er in der kommenden Woche noch einmal nach Deutschland fahren.

