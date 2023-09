Stockholm -Die schwedische Polizei hat Liebenden, die im Auto von der Leidenschaft gepackt werden, praktische Lebenshilfe erteilt. In solchen Fällen dürfe man die Handbremse nicht vergessen, erklärte die Polizei auf der Insel Södermalm bei Stockholm am Dienstag über ihr Twitter-Konto. Illustriert war das Ganze mit dem Foto eines Autos, das sich nach einem amourösen Stelldichein am Steuer am Fußes eines Abhangs wiederfand.

„Die Handbremse wurde vergessen, als das Verlangen des Paares zu stark wurde. Sicherheit geht vor. Auf allen Ebenen“, twitterten die Polizisten.

Die Polizei von Södermalm ist für ihre launigen Kommentare im Internet bekannt, ihr Twitter-Konto hat bereits mehr als 65.000 Abonnenten. „Es ist nicht gut zu versuchen, jemanden mit einem gefälschten Führerschein reinzulegen“, schrieben die Polizisten beispielsweise Anfang des Monats. „Aber richtig dumm ist es, wenn in dem Führerschein steht, dass du am 30. Februar geboren bist.“ (afp)