Berlin -„Selbstzerlegen ist geil“- unter dieses Motto könnte man die Pläne des Handelsriesen Metro stellen. Das Management will den Konzern in zwei Unternehmen aufteilen, einen Lebensmitttelhändler und den Elektronikspezialisten Media-Saturn. Wir erläutern, was die Firmen-Scheidung bringen kann.

Der Handelskonzern Metro prüft eine Aufspaltung des Unternehmens

Lebensmittelsparte und Elektroniksparte sollen unabhängig voneinander agieren

Was steckt hinter der Metro-Gruppe?

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Es handelt sich um einen der führenden Handelskonzerne weltweit, der im jüngsten Geschäftsquartal 17 Milliarden Euro umgesetzt hat. Doch der Konzern schrumpft. Im vorigen Jahr wurden die Kaufhof-Warenhäuser für 2,8 Milliarden Euro an die kanadische HBC-Gruppe verkauft. Mittlerweile besteht die Gruppe noch aus den sogenannten Cash&Carry-Großhandelsmärkten, die den Namen des Konzerns tragen. Hierbei handelt es sich um einen Global Player im Lebensmittelgeschäft, der Hotels, Restaurants, Kioskbetreiber, Metzger, Bäcker und viele andere kleine Gewerbeunternehmen beliefert. Dazu kommt die Real-Kette. Das sind große Supermärkte auf der grünen Wiese, die auch SB-Warenhäuser genannt werden. Das dritte Standbein ist die Media Saturn Holding (MSH), die Elektronik-Läden der Marken Media-Markt und Saturn betreibt.

Wie soll die Zerlegung aussehen?

Auf der einen Seite soll ein Lebensmittelhändler mit Metro-Cash&Carry und den Real-Märkten stehen. Auf der anderen Seite die MSH-Gruppe. Ziel sei jeder der beiden Gesellschaften „die volle Kontrolle über die eigene Strategie zu geben“, teilt das Unternehmen mit. Bemerkenswert dabei ist, dass über die Teilungspläne schon lange spekuliert wird. Das Metro-Management hatte sie immer wieder zurückgewiesen.

Wie soll die Trennung umgesetzt werden?

Die bisherigen Aktionäre werden an jedem der beiden neuen Unternehmen entsprechend ihrer aktuellen Aktienanteile an der Metro-Gruppe beteiligt. Unter anderem gehört der Industriellenclan Haniel zu den Großaktionären. Das Management teilt mit, dass die endgültige Entscheidung noch nicht gefallen sei. Man strebe aber an, die Trennung bis Mitte 2017 zu vollziehen.

Wie bewerten die Börsianer die Pläne?

Die Metro-Aktie schoss am Mittwochvormittag um mehr als zehn Prozent in die Höhe. Der Aufteilungsplan ist denn auch wesentlich durch die Interessen von Finanzprofis geprägt. Ein Konglomerat wie Metro ist mit seinen beiden sehr unterschiedlichen Geschäftsfeldern für Analysten nur schwer zu bewerten. Ein viel einfacher ist es, einen Lebensmittel- und einen Elektronikhändler mit anderen Firmen zu vergleichen, zumal er Wert der verschiedenen Aktivitäten verzerrt wird. So haben in der Vergangenheit Probleme bei Media-Saturn immer wieder ein recht solide Cash&Carry-Geschäft überdeckt.

Gibt es auch im Tagesgeschäft Hindernisse?

Die ansonsten immer wieder beschworenen Synergien zwischen Geschäftsfeldern sind bei den Metro-Sparten nicht gegeben. Zugleich sind die Entscheidungswege im Konzern weit. Wenn etwa die Geschäftsführung der Saturn-Läden etwa Neues angehen will, muss das langwierig durch viele Konzerngremien getragen werden. An der Aussage des Vorstands, die Teilung werde „Strukturen vereinfachen, Umsetzungsgeschwindigkeiten erhöhen und die operative Leistung insgesamt verbessern“, ist schon etwas dran, sofern die Dinge klug umgesetzt werden.

Was würde das unterm Strich bedeuten?

Der Kurssprung an der Börse zeigt, dass Anleger davon ausgehen, dass die beiden Unternehmen zusammen gerechnet einen Börsenwert erwirtschaften können, der über der bisherigen Bewertung der Metro-Gruppe liegt.

Wo muss denn die Leistung verbessert werden?

Die größte Baustelle ist Media-Saturn mit seinen knapp 1000 Läden in 15 Ländern. Die MSH gehört nur zu drei Viertel dem Metro-Konzern. Ein Viertel wird von der Familie von Erich Kellerhals, dem Media-Markt-Gründer gehalten. Er besitzt umfängliche Vetorechte. Das hat viel Ungemach gebracht. Das Verhältnis zwischen dem Metro-Management und Kellerhals ist zutiefst zerrüttet. Es besteht Uneinigkeit über die Strategie. Deshalb wird über viele Punkte, die die Ausrichtung des Geschäfts, aber auch die Besetzung von Führungspositionen betreffen, vor Gericht gestritten. Das hat zu einer Blockade und Lähmung geführt, unter der letztlich die gesamte Gruppe leidet.

Wird mit der Teilung nun alles besser?

Sicher ist, Real und Cash&Carry würden auch nicht mehr indirekt unter dem Zwist mit Kellerhals leiden. Denkbar ist auch, dass es für ein autonomes Media-Saturn-Management einfacher wird mit dem Minderheitsaktionär zu verhandeln.

Wo liegen die inhaltlichen Differenzen?

Media-Saturn war viele Jahre eine Erfolgsgeschichte, und zwar mit einem einfachen Trick: Mit einigen wenigen preiswerten Produkten und viel Werberummel (Motto: „Geiz ist geil“) wurde das Image erzeugt, dass Saturn und Media-Markt besonders günstig sind – tatsächlich war ein Großteil der Produkte aber teurer als bei der Konkurrenz. Das Geschäftsmodell brach mit der Verbreitung des Internets zusammen. Erstens wurde über Preisvergleichsportale deutlich, dass andere Anbieter oben auf der Liste stehen. Hinzu kam der Effekt, dass immer mehr Geräte über Ebay, Amazon und andere Internethändler verkauft wurden. Das Media-Saturn-Management reagierte zu spät. Dieses Versäumnis konnte bis zum heutigen Tag nicht ausgebügelt werden, auch weil aufgrund des Streits mit Kellerhals Online-Rivalen beim Weiterentwickeln ihrer Geschäfte einfach schneller sind.

Wie sieht es im Lebensmittelgeschäft aus?

In der Cash&Carry-Sparte machen nicht strukturelle Probleme, sondern die Wirtschaftskrise in Russland und die lahmende Konjunktur in osteuropäischen Ländern zu schaffen. Die Real-Märke mussten zuletzt ebenfalls Einbußen hinnehmen. Hier kommt der extrem harte Wettbewerb im deutschen Lebensmittelgeschäft mit den erheblich größeren Rivalen Rewe und Edeka, Aldi und Lidl zum Tragen. Auch hier muss sich einiges tun.