La Malbaie -Im Streit um die Handelspolitik beim G7-Gipfel hat US-Präsident Donald Trump eine zollfreie Zone innerhalb der Gruppe aus sieben Staaten vorgeschlagen.

Er habe bei den G7-Partnern für eine gemeinsame Handelszone ohne Zölle und andere Barrieren sowie auch ohne Subventionen plädiert, sagte Trump am Samstag in der kanadischen Stadt La Malbaie vor Journalisten. Der US-Präsident wollte wenig später vorzeitig von dem Gipfel abreisen.

Erneutes Händedruck-Duell zwischen Macron und Trump

Die Handschläge zwischen US-Präsident Donald Trump und Frankeichs Präsident Emmanuel Macron machten schon mehrfach Schlagzeilen - am Rande des G7-Gipfels in Kanada hat Macron nun erneut bleibenden Eindruck hinterlassen. Fotos des Händedrucks und von Trumps anschließend deutlich gezeichneter Hand wurden am Samstag im Internet heiß diskutiert.

Die am Freitag am Rande des Gipfeltreffens in La Malbaie entstandenen Fotos zeigen, wie Trump während des offenbar besonders kräftigen Händedrucks das Gesicht verzieht, während Macron schelmisch zu zwinkern scheint. Anschließend gemachte Aufnahmen zeigen den weißen Abdruck von Macrons Daumen auf Trumps geröteter Hand. Einige Kommentatoren werteten die Aufnahmen als Beleg für die Spannungen zwischen den USA und den übrigen G7-Staaten.

Die Körpersprache der beiden Staatschef hatte bislang bei jeder ihrer Begegnungen Raum für Interpretationen geboten. Bereits bei ihrem ersten Treffen im Mai 2017 in Brüssel hatten sie sich ein Händedruck-Duell geliefert. Bei Trumps Staatsbesuch in Frankreich drei Monate später hatten sie sich 29 Sekunden lang die Hände gedrückt und damit den Eindruck erweckt, es handele sich um eine Machtprobe, bei der keiner der beiden Staatsmänner nachgeben wollte. „Mein Händedruck mit ihm ist nicht unschuldig“, hatte Macron damals kommentiert. „Es ist nicht das A und O der Politik, aber ein Moment der Wahrheit.“ (afp)

