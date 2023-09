Das Smartphone ist im Alltag nicht mehr wegzudenken. Die meisten Menschen sind, sei es, um mit dem sozialen Umfeld in Kontakt zu bleiben oder aus beruflichen Gründen, auf ein funktionierendes Handy angewiesen. Umso ärgerlicher ist es, wenn das ersehnte neue Gerät nicht kommt oder der Wechsel in den neuen Handyvertrag auf sich warten lässt. Doch was können Kunden in diesem Fall tun?