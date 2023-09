Hannover -Hannover 96 hat einen Nachfolger für André Breitenreiter gefunden: Thomas Doll übernimmt ab sofort die Trainerposition beim Tabellenvorletzten der Fußball-Bundesliga, wie der Verein am Sonntagabend mitteilte. Der 52-Jährige soll Hannover vor dem Abstieg retten.

Doll war bis zum August 2018 fünf Jahre lang bei Ferencvaros Budapest tätig. Mit dem ungarischen Spitzenclub wurde er 2016 Meister und dreimal Pokalsieger (2015, 2016, 2017). In der Bundesliga coachte er den Hamburger SV und verhalf Borussia Dortmund 2007 zum Liga- Verbleib. Co-Trainer soll demnach 96-Rekordspieler Steven Cherundolo werden.

„Thomas Doll ist bekannt als akribischer Arbeiter mit einer klaren Ansprache. Wir sind fest davon überzeugt, dass er der Mannschaft mit all seiner Erfahrung genau das vermitteln kann, was sie benötigt, um die Wende zu schaffen“, schrieb der Verein auf Twitter.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Der Tabellenvorletzte hatte sich am Sonntag von Dolls Vorgänger André Breitenreiter getrennt – einen Tag nach der 1:5-Niederlage bei Borussia Dortmund, dem achten Spiel nacheinander ohne Sieg. Breitenreiter war nach Tayfun Korkut (VfB Stuttgart) und Heiko Herrlich (Bayer 04 Leverkusen) der dritte Trainer, der in der laufenden Bundesliga-Saison gehen musste.

„André und sein Team haben in den letzten Wochen und Monaten wirklich alle Hebel in Bewegung gesetzt, um die Mannschaft wieder in die Erfolgsspur zurückzuführen. Dies ist leider nicht gelungen. Deshalb sind wir zu dem Schluss gekommen, eine Trennung vorzunehmen“, wird Manager Horst Heldt in einer Mitteilung vom Sonntag zitiert.

Doll ist in Norddeutschland kein Unbekannter. Er wechselte nach der Wiedervereinigung 1990 vom BFC Dynamo zum Hamburger SV, bei dem er schnell zum DFB-Nationalspieler aufstieg. Nach einer starken Saison wechselte das Offensiv-Ass für 15 Millionen D-Mark zu Lazio Rom und sanierte damit den hoch verschuldeten HSV. Über Eintracht Frankfurt und AS Bari kehrte der Mittelfeld-und Angriffsspieler 1998 in die Hansestadt zurück, wo er drei Jahre später seine Karriere beendete.



Thomas Doll trainierte in der Türkei und in Ungarn

In den folgenden Jahren arbeitete Doll beim HSV als Nachwuchscoach, ehe er von 2004 bis 2007 lange recht erfolgreich das Bundesliga-Team betreute. Als Spezialist im Abstiegskampf bewährte er sich erstmals beim folgenden Engagement bei Borussia Dortmund, die er 2007/08 in kritischer Lage übernahm, aber noch den Klassenverbleib schaffte.



Nach dem Abschied beim BVB zog es „Dolly“ ins Ausland: Genclerbirligi Ankara in der Türkei (2009-2010) und der saudi-arabische Spitzenclub Al-Hilal (2011-2012) waren die nächsten Stationen, ehe er 2013 nach Ungarn wechselte. Dort erlebte er seine erfolgreichste Trainer-Zeit: Mit Ferencvaros wurde er 2015 ungarischer Pokalsieger, 2016 Meister. Im Mai 2016 erhielt Doll die Auszeichnung als Trainer des Jahres. Wenige Tage später gewann er mit Ferencvaros zum zweiten Mal den Pokal und schaffte damit das Double. Für viele Beobachter unerwartet, trennten sich Doll und der Verein im August 2018 einvernehmlich, obwohl Ferencvaros zu diesem Zeitpunkt alleiniger Tabellenführer war. (dpa)