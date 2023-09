Hannover/Frankfurt -Wer zur Hannover Messe (24. bis 28. April) gehen will, sollte vorher noch sein Englisch aufbessern. Denn auf der weltgrößten Industriemesse geht es fremdsprachig zu. Nicht mehr große Bagger und Kräne stehen im Mittelpunkt, sondern „Integrated Industry – Creating Value“, so das Leitthema.

Englisch ist die Kommunikationsbasis für die Informations- und Kommunikationstechnik (ITK). Das zeigt: in Hannover spielen fünf Tage lang Bits und Bytes eine wichtige Rolle. Und deshalb wird das Publikum in den nächsten Tagen in Hochfrequenz mit Anglizismen konfrontiert.

Industrie 4.0 ist Sammelbegriff für Digitalisierung

Das ist Teil des Marketings der Messemacher und der Aussteller. Sie wollen insbesondere Geschäftsführer mittelständischer Unternehmen, die Bleche biegen oder Autositze polstern, dazu bringen, viel Geld für so etwas Virtuelles wie künstliche Intelligenz auszugeben. Die Deutsche Messe in Hannover hat schon vor einigen Wochen mit Stolz verkündet, dass auf dem Branchentreffpunkt „eine Rekordzahl von mehr als 500 Anwendungsbeispielen für Industrie 4.0“ gezeigt würden.

„Industrie 4.0“, die derzeit beliebteste Wortschöpfung der ITK-Branche steht inzwischen als Sammelbegriff für die Umwälzungen durch eine allumfassende Digitalisierung. Gern wird auch von der vierten industriellen Revolution gesprochen, um die Dringlichkeit zu betonen. Denn industrielle Revolutionen fegen bekanntlich alles weg, was vorher war.

Was steckt hinter dem PR-Geklingel? Laut einer Umfrage des ITK-Verbandes Bitkom bieten bereits vier von zehn IT-Anbietern Dienstleistungen und Produkte für die Industrie 4.0 an. Doch bei der Nachfrage hapert es noch. Eine große Mehrheit der Manager in Hightech-Unternehmen beklagt, dass in der Industrie die Umsetzung von Industrie 4.0 nur zögerlich angegangen wird. Auch die Deutsche Messe sieht, dass sowohl Großkonzerne als auch kleine Firmen „mit einer Vielzahl von technologischen Möglichkeiten konfrontiert sind, deren Nutzen sie nur schwer einschätzen können.“

IBM macht „Digital Twin“ zum Schwerpunkt

Die Aussteller in Hannover wollen Abhilfe schaffen. Der Computer-Gigant IBM etwa wird wie andere den „Digital Twin“ zu einem Schwerpunkt machen. Gemeint ist die virtuelle Kopie einer Maschine, Anlage oder Fabrik. Mit den digitalen Kopien der realen Fabrik lässt sich alles durchspielen, ohne einen einzigen Schraubenschlüssel in die Hand zu nehmen: Bei Autobauern ist die Entwicklung neuer Modelle unter Einsatz gigantischer Rechenleistung ohnehin schon stark digitalisiert.

Mit dem Digital-Twin-Konzept kann nun simuliert werden, was die Fertigung des neuen Modells für die Anlagen in einem Werk und vor allem für die Zulieferer bedeutet und welche Wirkungen bei Vertrieb und Marketing entstehen. Und selbst das Recycling des Autos lässt sich durchspielen. Potenzielle Produktivitätssteigerungen sind gigantisch – zumal solche Systeme lernfähig sein sollen.

Produktivität bei Daimler mittels Software um 25 Prozent gesteigert

Mit dem permanenten Sammeln und Auswerten von Daten werden die Ergebnisse immer weiter optimiert. Die IBM-Leute exemplifizieren solche Mechanismen gern am Beispiel der Zylinderkopffertigung von Daimler. Beim Bohren und Fräsen müssen Maschinen genau arbeiten. Abweichungen von Bruchteilen von Millimetern produzieren Ausschuss.

IBM hat für Daimler eine Lösung zur Analyse der riesigen Datenmengen entwickelt, die bei der Zylinderkopffertigung anfallen. Fehler können sehr früh erkannt oder gar vermieden werden. Das Ergebnis: Die Produktivität wurde mittels IBM-Software um 25 Prozent gesteigert.

Bei Amazon arbeiten bereits 30.000 Cobots

Das wird in Zukunft vielleicht ein Cobot machen – ein Roboter, der nicht mehr in einen Käfig eingesperrt ist, sondern mit Menschen kooperiert und sich in der Fabrik frei bewegt. Ein Cobot könnte ins Werkzeuglager rollen, dort einen neuen Bohrer holen und ihn in die Bohrmaschine einsetzen. Im Bereich der Cobots werde sich „ein Massenmarkt entwickeln“, ist die Deutsche Messe überzeugt.

Deshalb wird es jede Menge Demonstrationen mit Cobots in Hannover geben. In Logistikzentren des weltgrößten Onlinehändlers arbeiten sie bereits. Amazon setzt dort rund 30.000 Cobots ein. Ihre Aufgabe ist simpel: Bestellte Ware zu den Packstationen bringen.

Die Effekte sind enorm: Bestellungen werden schneller ausgeliefert, die Beschäftigten aus Fleisch und Blut müssen nicht mehr zehn oder zwölf Kilometer täglich zu Fuß zurücklegen. Das Unternehmen drücke damit seine operativen Kosten um 20 Prozent, sagt Amazon-Manager Dave Clark. Andere Konzerne reagieren. Die Deutsche-Post-Tochter DHL oder Einzelhändler Walmart wollen ihre Logistikzentren auch mit fahrenden Robotern bevölkern.

Die Erfolgsgeschichte der Hannover Messe

Die Messe in Hannover ist die weltweit größte für Industrie und Technologie. Mit über 6500 Ausstellern aus 70 Ländern trifft sich dort jedes Jahr die Spitze der Branche. Das Partnerland 2017 ist Polen. 2016 kamen rund 200 000 Fachbesucher zur Messe, davon rund 70 000 aus dem Ausland.

Das erste Mal wurde die Industriemesse, damals noch „Exportmesse“ genannt, 1947 mit Hilfe der britischen Besatzungsmacht organisiert, um nach dem Krieg dem wirtschaftlich schwachen Deutschland eine Perspektive zu geben. Die erste Ausgabe war so erfolgreich, dass sich die Veranstaltung mit den Jahren zu einem Symbol für das deutsche Wirtschaftswunder entwickelte.

Als Ableger entstand 1986 aus dem Zweig „Büroindustrie“ eine eigene Messe für Informationstechnik, die Cebit. (jar)