Hannover -Im Ortsteil Bantorf ist ein 43-jähriger Mercedes-Fahrer mit einem entgegenkommenden Jeep eines 41-Jährigen zusammengestoßen, der dabei eingeklemmt und tödlich verletzt worden ist.

Nach bisherigen Ermittlungen hatte der 43-Jährige mit seiner A-Klasse die B 65 in Richtung Bad Nenndorf befahren.

B65 noch komplett gesperrt

Am Ortsausgang von Bantorf geriet er aus bislang unbekannter Ursache in den Gegenverkehr und stieß frontal mit dem entgegenkommenden Jeep Grand Cherokee des 41-Jährigen zusammen. Durch die Kollision wurde der Daimler in den Graben geschleudert. Trotz sofort eingeleiteter notärztlicher Rettungsmaßnahmen verstarb der Mann -er war in seinem PKW eingeklemmt- noch am Unfallort an seinen schweren Verletzungen. Der Fahrer des Geländewagens und sein neunjähriger Beifahrer wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie zur ambulanten Behandlung in eine Klinik. Aufgrund der Reinigungsarbeiten ist die B 65 derzeit noch voll gesperrt, es kommt weiterhin zu Verkehrsbehinderungen.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0511 109-1888 beim Verkehrsunfalldienst Hannover zu melden. (red)