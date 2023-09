Köln -Erinnern Sie sich noch an „MmmBob“, die Debüt-Single der Hanson-Brüder, die 1997 weltweit die Charts erobert hat?



„And when you get old and start losing your hair, can you tell me who will still care?“ („Und wenn du alt wirst und anfängst dein Haar zu verlieren, kannst du mir sagen, wenn das dann noch interessiert?“) heißt es in der zweiten Strophe des Liedes.

„MmmBob“ 2016

Mehr als 20 Jahre später stehen die Hansons, ohne deutliche Anzeichen von Haarausfall, immer noch auf der Bühne – und singen „MmmBob“. Denn an den Erfolg des Debüt-Albums „Middle of Nowhere“, das unter anderem drei „Grammy“-Nominierungen und eine vierfache Platin-Schallplatte in den USA einbrachte, konnten die drei Brüder aus Tulsa (Oklahoma) nicht anknüpfen.



Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Zwischen 2000 und 2013 veröffentlichte die Band fünf Studioalben, die sich maximal fünf Wochen in den us-amerikanischen Charts hielten und in Deutschland gar nicht erst in die Top 100 einstiegen.

„MmmBob“ 1997

Mit der Gründung der „Hanson Brothers Beer Company“ (2013) und dem „Hop Jam Beer and Music Festival“ in ihrer Heimatstadt Tulsa (2014) setzten die Brüder auf ein weiteres Standbein. Mit Erfolg: Nach eigenen Angaben verzeichnet das Craft-Beer- und Musik-Festival 40.000 Besucher.



Des Weiteren engagieren sie sich für „Take the Walk“, eine Organisation die sich für den Kampf gegen Armut sowie HIV und Aids in Afrika einsetzt.



12 Hanson-Kinder

Privat scheint es für Isaac, Taylor und Zac bestens zu laufen: Alle drei sind in erster Ehe verheiratet und haben insgesamt 12 Kinder.



Fans, die ein wenig in Nostalgie schwelgen möchten, sollten einen Kurztrip in Europas Norden in Erwägung ziehen. Im April 2018 geben die Hansons dort vier Konzerte. Titel der Tour: „We love the 90's 2018“. (imk)

Das könnte Sie auch interessieren: