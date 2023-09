Warschau -Katholische Priester in Polen haben Bücher verbrannt, die sie für gotteslästerlich halten, darunter auch Harry-Potter-Bände der britischen Autorin J.K. Rowling. „Wir gehorchen dem Wort Gottes“, erklärten die Priester in einem Facebook-Post, der Fotos der Bücherverbrennung zeigt und aus dem Alten Testament zitiert.



Die von Pfarrer Rafal Jarosiewicz geleitete Stiftung „SMS vom Himmel“ hatte zu der Aktion aufgerufen und Bilder der brennenden Objekte in den Sozialen Netzwerken veröffentlicht. Auf den Bildern ist zu sehen, wie drei Geistliche einen Korb voller Bücher und anderer Gegenstände zu einem Feuer tragen. Die Fotos zeigen, wie die Priester Gebete an dem Feuer sprechen, in dem unter anderem eine afrikanische Maske, ein „Hello Kitty“-Regenschirm und eine Hindu-Figur liegen.



Gegenstände mit „negativer Energie“

Das polnische Bischofsamt und der örtliche Bischof bestätigten am Montag der Nachrichtenagentur AFP den Vorfall, kommentierten ihn aber nicht. Ein Gemeindemitglied der Kirche in Danzig sagte dem Sender TVN24, die Aktion habe nach der Sonntagsmesse stattgefunden. Gemeindemitglieder seien zuvor aufgefordert worden, Gegenstände mitzubringen, die eine „negative Energie“ hätten oder mit Aberglauben verknüpft seien.



Der Facebook-Eintrag löste eine Kontroverse aus. Ein Nutzer verurteilte die Aktion als „krankes Ritual“: „Ich würde gern glauben, das ist ein Scherz... Ernsthaft?“, schrieb er. Es gab aber auch andere Reaktionen. „Werde alles los, was Gott nicht gefällt, und schau, wie dein Leben sich verändert“, lautete ein anderer Kommentar. Die Harry-Potter-Reihe, die 1997 startete, handelt von den Abenteuern des gleichnamigen jungen Zauberers. Sie zog in religiösen und konservativen Kreisen auch Kritik auf sich. (afp)