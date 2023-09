Gute Nachrichten für Harry Potter-Fans: Ein neue Geschichte aus dem Zauberei-Universum wird verfilmt – und sie befasst sich mit niemand geringerem als Lord Voldemort höchstpersönlich.

In „Lord Voldemort - Origins of the Heir“ („Ursprünge des Erben“) soll beleuchtet werden, wie der Waisenjunge Tom Riddle zum schwärzesten aller Magier und zu Harry Potters Erzfeind wurde.

Einziges Manko: Der Film ist keine Produktion von Warner Bros. wie die vorherigen Potter-Filme, sondern das Projekt eines italienischen Filmteams.

Die Gruppe um Regisseur Gianmara Pezzatto hat ihre Filmidee mit Hilfe von Crowdfunding ins Leben gerufen – da sie keine Gewinnabsichten verfolgen, erhielten sie sogar den Segen der Original-Filmstudios.

Film näher an der Buchvorlage als „Harry Potter“-Streifen

Ob und wann der Streifen es tatsächlich auf die Leinwand schafft, steht derzeit noch in den Sternen. Immerhin haben sich auf Facebook schon 21 Millionen Menschen den Teaser angesehen – noch nicht einmal 24 Stunden nach der Veröffentlichung.

Für wahre Potter-Nerds gibt es noch ein besonderes Schmankerl: Wie in den Büchern beschrieben, hat Lord Voldemort im neuen Streifen rote Augen. In den bisherigen Filmadaptionen war dieses Detail vernachlässigt worden.

