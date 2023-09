Los Angeles -Der Vater von Prinz Harrys Verlobter Meghan Markle hat einem Medienbericht zufolge eine Operation am Herzen gut überstanden. Das Promi-Portal „TMZ“ berichtete am Mittwoch, mit Thomas Markle gesprochen zu haben. Der 73-Jährige wirke „wach“; die Ärzte hätten ihm bis zu drei Stents zur Offenhaltung von Gefäßen eingesetzt.



Wegen der OP wird der in Mexiko lebende Markle an der Hochzeit seiner Tochter in Großbritannien wohl nicht teilnehmen können.



Ärger über Paparazzi-Fotos

Zuvor hatte es Wirbel um gestellte Paparazzi-Fotos des 73-Jährigen gegeben, die er trotz der Bitten des Kensington-Palastes um Diskretion von sich hatte machen lassen. Vor wenigen Tagen erlitt Markle Senior laut „TMZ“ dann einen Herzinfarkt. (afp)