Berlin -Manche Kinder kennen keinen materiellen Mangel. Geld ist im Elternhaus kein Thema, weil man es hat. Das Abitur ist selbstverständlich, ebenso der Besuch einer angesehenen Universität sowie ein gut dotierter Arbeitsplatz. Andere Kinder bleiben draußen. Wenn die Freunde ins Kino gehen oder vor der Schulkantine, weil der eine Euro fehlt, den sie zum Mittagessen zuzahlen müssten. Fast ein Fünftel aller unter 18-Jährigen lebt hierzulande in Familien, die nach Erhebungen des Statistischen Bundesamts von Armut betroffen sind. Auch ihr Leben ist vorgezeichnet: Miese Noten, falsche Ernährung, schlechte Gesundheit, grottige Jobs, Hartz IV, Grundsicherung im Alter. Einmal arm, immer arm. So läuft es oft in Deutschland.

Gutverdiener machen sich die Taschen voll

Angesichts solchen Befundes käme dem Staat das Bemühen zu, die unterschiedlich verteilten Lebenschancen einander anzunähern; also besonders denen zu helfen, die es am nötigsten haben, und nicht so sehr jenen, die alles Nötige haben. Tatsächlich geschieht bei der kostspieligsten aller sozialpolitischen Familienleistungen, dem Kindergeld, das Gegenteil. Von den mehr als 40 Milliarden Euro, die für das Kindergeld 2016 ausgegeben werden, profitieren Gutverdiener deutlich mehr als Bezieher durchschnittlicher Einkommen. Die wiederum haben mehr vom Kindergeld als Kinder in Hartz-IV-Familien.

Während gut gestellte Haushalte über den steuerlichen Kinderfreibetrag bis zu knapp 290 Euro pro Monat entlastet werden, müssen sich Normalverdiener mit dem Kindergeldsatz von 190 Euro monatlich bescheiden. Für Kinder in Hartz-IV-Familien gibt es faktisch überhaupt kein Kindergeld, da es mit den Regelsätzen verrechnet wird. Diese betragen derzeit bei 237 Euro für Kinder bis sechs Jahre, 270 Euro für Sechs- bis 14-Jährige und 306 Euro für Jugendliche unter 18. Von Erhöhungen des Kindergeldes und des Freibetrags haben also gerade die ärmsten Kinder nichts, die reichsten aber am meisten.

Gleiches Geld für alle Kinder

„Unsere Kinderförderung steht auf dem Kopf“, stellt der Marburger Sozialethiker Franz Segbers fest. Segbers gehört einem breiten Bündnis aus Sozial-, Kirchen- und Jugendverbänden sowie namhaften Gesellschaftswissenschaftlern an, das sich für eine einkommensunabhängige Grundförderung für alle Kinder einsetzt. „Wir wollen eine Gesellschaft, der jedes Kind gleich viel wert ist“, lautet der Aufruf, der unter anderem von der AWO, dem Kinderhilfswerk, der Diakonie, dem Roten Kreuz und der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft getragen wird. Konkret regen die Unterzeichner an, eine altersgestaffelte Grundleistung zwischen 250 und 300 Euro pro Kind und Monat auszuzahlen. In bedürftigen Familien kämen Kosten der Unterkunft oder Wohngeld sowie Zuschüsse für kostenfreie Mittagessen und Nachhilfestunden hinzu. Dafür würden das bürokratie-lastige Schulstarterpaket und der Kinderfreibetrag entfallen.

Bedenken, dass Leistungen in solcher Höhe manche Eltern von der Aufnahme einer Arbeit abhalten könnten, hegen die Initiatoren nicht. Derzeit erhielten 900 000 berufstätige Mütter und Väter aufstockende Leistungen, weil ihr Arbeitsentgelt das Existenzminimum der Familien nicht abdeckt, argumentiert Kinderschutzpräsident Heinz Hilgers. Diese Eltern könnten ohne Einkommensverluste die Hände in den Schoß legen, weil sie dann Hartz-IV in voller Höhe erhielten. Sie tun es aber um ihrer Kinder und sich selbst willen nicht. Segbers spricht von „Fürsorge-Arbeitnehmern“.

Man könnte sie auch einfach Helden des Alltags nennen.