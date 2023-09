Als Hasan Ismaik im Juni 2011 als Investor beim Fußball-Verein 1860 München einstieg, erklärte er: „Bei uns sagt man, Löwen schlafen sehr lange. Aber wenn sie einmal wach werden, dann sind sie unbesiegbar. Der 60er-Löwe hat lange genug geschlafen. Es ist Zeit, dass er wach wird!“

Ismaiks Investment in die Löwen wurde als Kuriosum empfunden

Der junge arabische Unternehmer meinte das ernst, denn sein eigenes Leben hatte ihn gelehrt, dass jedes Ziel erreichbar ist, wenn man es nur entschlossen genug verfolgt und Gegner rücksichtslos beiseite räumt. Hasan Ismaik wurde 1977 als Spross einer jordanischen Familie in Kuwait geboren, ging in Saudi-Arabien zur Schule und machte in Abu Dhabi mit dem Immobilien-Boom ein Vermögen. Er kontrolliert ein Geflecht von Immobilien-Firmen, die im Nahen Osten Milliarden umsetzen.

Als er sich im Alter von 34 Jahren den heruntergewirtschafteten Deutschen Meister von 1966 mit einem vergleichsweise bescheidenen Investment von 18 Millionen Euro als Spielzeug zulegte, wurde das im deutschen Fußball als Kuriosum empfunden. Niemand kannte Hasan Ismaik und umgekehrt. Es wurde sogar der Verdacht geäußert, der Mann aus dem Morgenland habe 1860 mit dem FC Bayern verwechselt. Er entkräftete das jedoch mit dem Satz: „Der FC Bayern muss unser Vorbild sein.“

Seitdem sind weniger als sechs Jahre vergangen, und die Liste der persönlichen Siege, die Ismaik als Investor und de-facto-Besitzer von 1860 München errungen hat, ist „beachtlich“. 13 Trainer, sechs Präsidien und Sportdirektoren, drei Fast-Abstiege und eine Folge kleinerer und mittlerer Skandale wurden seitdem notiert. Ex-Sportdirektor Thomas Eichin, lange Jahre Manager der Kölner Haie, durfte genau 168 Tage bei 1860 bleiben. Dann wurde auch er gefeuert. „Die Zusammenarbeit mit Hasan Ismaik war unmöglich“, erklärte der ehemalige Fußball-Profi.

Ein eher zweifelhafter Aufsichtsrat

Ismaiks Art, den deutschen Traditionsklub konsequent nach seinem Willen zu gestalten, darf als konsequent bezeichnet werden. In den fünfköpfigen Aufsichtsrat hat der große Boss seine Brüder Yahya und Abdelrahman installiert, mit denen er jetzt im wichtigsten Gremium des Klubs eine Familienmehrheit bildet. Zur Sicherheit besteht der Vereinsbeirat aus Hasan und Yahya Ismaik sowie dem treu ergebenen TSV-Präsident Peter Cassalette als Klub-Abgesandtem. Geschäftsführer ist ein gewisser Anthony Power, der von Fußball keine Ahnung hat und Auftritt wie ein Elefant im Porzellanladen.

Das öffentliche Erscheinungsbild des Ismaik-Imperiums sorgt für eine Form von Empörung, die sich längst mit Grundwerten des Miteinanders in einer demokratischen Gesellschaft befasst. Als der Alleinherrscher damit begann, missliebigen Journalisten den Zugang zum Klubgelände oder, falls gewährt, Fragen und Äußerungen zu verweigern, hatte die Presse ihren Unmut noch für sich.

Aber erst als Ismaik vergangenes Wochenende die Klub-Oberen des FC St. Pauli aus seinem Tribünenbereich hat werfen lassen, weil sie über Tore ihres Klubs unverschämt gejubelt hatten, schritten die Instanzen von DFB und DFL ein und mahnten höflich das gewohnt gute Miteinander in der deutschen Fußball-Familie an.

Ismaik schert sich nicht um die gängigen Bundesliga-Prinzipien

So etwas beeindruckt Hasan Ismaik nicht. Die deutsche Fußball-Familie ist ihm ebenso egal wie die Formen des Umgangs, die Regeln der Pressefreiheit und der Argwohn, mit dem man ihm in diesem seltsamen Deutschland begegnet. Der Jordanier sieht sich als Global Player, der zu Terminen selbstbewusst in einer Luxuskarosse der Marke Maybach vorfährt, seine enge Beziehung zum Islam durch den Bau von Moscheen dokumentiert und seinen Aufenthalt in einer 2. Liga (!) als Peinlichkeit empfindet.

Er will als erfolgreicher Geschäftsmann nur eines sehen: Ergebnisse. Dass diese im Namen von 1860 trotz immer neuer Investitionen in internationale Spieler und Trainer – derzeit agiert als Coach der Portugiese Vitor Pereira – so schlecht sind, gefällt ihm natürlich überhaupt nicht. Also sucht Hasan Ismaik unablässig Schuldige und gebärdet sich auf eine Art, die einem Angst machen würde, wenn es nicht nur Fußball wäre.

So aber wirkt der drittjüngste arabische Milliardär wie ein Löwe, der sich bei einem Raubzug auf einen Kratzbaum verirrt hat. Bei allem berechtigten Ärger ist das vor allem auch lustig.