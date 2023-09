Die besonders schmutzigen Fälle schaffen es in die Öffentlichkeit: etwa die Trennungs-Schlammschlacht von Johnny Depp und Amber Heard, in der sie ihm Gewaltausbrüche und Eifersuchtsszenen vorgeworfen hat. Oder der Mann, der im vergangenen Jahr eine schwangere Frau und ihr ungeborenes Baby in Bayern erstochen hat – beide waren zuvor ein Paar.