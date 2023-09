Bernau -Es kracht wie im Stahlwerk: Stahl trifft auf Blech, Funken sprühen. Am Wochenende verwandelte sich die Bernauer Erich-Wünsch-Turnhalle in eine Ritterhochburg. 32 Teams aus 16 Ländern prallten bei „Rise of the Knights“ aufeinander. Die Ritter der Neuzeit ließen bei Vollkontaktkämpfen mit mittelalterlichen Waffen die Rüstungen scheppern.