Weltweit arbeiten nach Schätzungen der Weltarbeitsorganisation ILO 67 Millionen Menschen als Hauskräfte, Tendenz steigend.

80 Prozent der Hausangestellten sind Frauen. In vielen Ländern sind sie nahezu schutzlos Diskriminierungen und Gewalt ausgesetzt.

Auch in Deutschland sind neun von zehn Hausangestellten noch immer irregulär beschäftigt.

Was weiß man von den Hausangestellten?

Zu wenig, räumt die Internationale Arbeitsorganisation der Vereinten Nationen (ILO) ein. Schließlich findet die Arbeit hinter verschlossenen Türen in Wohnungen und Häusern der Arbeitgeber statt. Aufgrund ihrer Erhebung in 163 Ländern vermutet die Organisation, dass 60 Millionen der Hauskräfte von Renten- und Krankenversicherung und anderen sozialen Sicherungssystemen ausgeschlossen sind. Das entspricht fast 90 Prozent. Die Dunkelziffer in diesem Bereich dürfte aber hoch sein.

Wer arbeitet als Hausdiener?

Vor allem Frauen. Sie stellen 80 Prozent der Arbeitskräfte in diesem Segment, so dass man von Hausdienerinnen sprechen müsste. 17 Prozent aller Hauskräfte arbeiten in einem fremden Land. Sie müssen laut ILO die schärfste Form der Diskriminierung erdulden. Weltweit steigt die Zahl der Männer und vor allem Frauen, die im Haus von anderen Leuten ihr Geld verdienen. Der Bedarf steigt, auch weil mehr Frauen einer regulären Beschäftigung im Büro oder in Fabriken nachgehen. Sie haben früher die Tätigkeiten erledigt, die nun bezahlte Dienstleisterinnen übernehmen.

Welche Rechte haben diese Beschäftigten?

Häufig wenig. In vielen Entwicklungsländern sind sie beinah schutzlos. Oft bekommen sie nur Naturalleistungen und kein Geld. Die Entlohnung ist selbst für diese Staaten niedrig. Nur 70 der untersuchten 163 Nationen haben Gesetze verabschiedet, die den Minimumanforderungen der IlO entsprechen.

Wie sieht es in reichen Regionen aus?

Auch hier gibt es laut der Studie Defizite. In Italien seien 60 Prozent der Hausarbeiterinnen nicht erfasst von den sozialen Sicherungssystemen. In Frankreich und Spanien treffe dies auf 30 Prozent der Betroffenen zu.

Wie ist die Situation in Deutschland?

Seit 2014 gilt in der Bundesrepublik das ILO-Übereinkommen 189, das menschenwürdige Arbeit für Hausbeschäftigte garantiert. Dennoch sieht der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) große Defizite. Nach seinen Angaben beschäftigen vier Millionen Haushalte eine Hausangestellte, 2,6 Millionen davon auf regelmäßiger Basis. Angemeldet seien aber nur wenige Beschäftigungsverhältnisse. Neun von zehn Hausangestellten seien noch immer irregulär beschäftigt, schätzen Experten. Die Frauen haben somit keinen Anspruch auf Sozialleistungen und keine ausreichende Absicherung im Alter.