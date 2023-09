Hausbesuch bei Tigermama Doris Tesch

Bernau -Da hinten, hinterm Gartenzaun, da huscht doch was Gelbbraunes vorbei. Da blitzen doch zwei Augen durchs Gebüsch. Ist Diego etwa wieder hier bei Ziehmama Doris Tesch in Bernau? Als wir in die gemütliche Küche kommen, ist alles wie immer. Die Chihuahuas bellen, Papagei Theo stolziert auf dem Tisch herum und klaut Silberlöffelchen. Die leberkranken Wellensittiche tschilpen leise auf ihren Stangen.



Einer fehlt: Diego. Draußen hat an seiner Stelle Kater Knopf endlich wieder das Sagen. Er war es auch, der uns eben den Tiger-Streich spielte. Seit Diego nach Tempelfelde umgezogen ist, kehrt bei Doris Tesch (55) der Tierarztalltag ein. Fast. Die Tierärztin ist eine echte Frau Doktor Dolittle.

Ganz genau erinnert sich Doris Tesch, wie das am Anfang mit dem Fellbündel Diego war. Es war warm Anfang August und das Häufchen elend war im Haus untergebracht. Doch Diego schrie so laut und so fremd, dass Nachbarn erstaunt fragten, was sie denn da für ein Tier zur Pflege habe. Schnell sprach sich herum, dass ein echter Tiger bei Teschs wohnt.



Spielkameraden: Tiger Diego vertrug sich auch mit den anderen Tieren im Haus von Dr. Tesch sehr gut. cam.cop media/Andreas Klug

Ein Tiger, der besonders gerne Wasser mag. „Einmal hat er sich vor die Dusche gestellt und so lange gemaunzt, bis ich ihn reingelassen habe“, erzählt Doris Tesch. „Dann hat er sich vollregnen lassen.“ Oder wie Diego die Sehnsucht nach der Mama packte und er schnurstraks in das Tierärztinnenbett wackelte und dort schnarchend zusammenbrach, nachdem Doris Tesch ein paar Stunden außer Haus gewesen war.

Noch heute haben die beiden eine ganz besondere Beziehung. Wenn Doris Tesch Diego in Tempelfelde besucht, kriegt der sich fünf Minuten vor lauter anstupsen und gurren nicht ein.



Kein Wunder, denn Doris Tesch hat ein Händchen für Tiere. Schon als junges Mädchen wuchs sie im Kleintierzoo ihrer Eltern auf. Pflegte Rehe, zog unzählige Eichhörnchen und einmal sogar einen Esel und einen Affen groß. Der Esel wohnte im Zimmer ihrer Brüder und war stubenrein.



Schon damals hatte Doris einen Traum: einmal einen Tiger mit der Flasche aufziehen. Dass der Traum Jahrzehnte später wahr werden sollte, hält die Tierärztin noch für ein kleines Wunder.



Doch so viel Zeit für Erinnerungen bleibt gar nicht. Diegos Wärmebox, in der er seine ersten Stunden überlebte, ist längst wieder voll belegt. Sechs winzige weiße Kätzchen liegen mit geschlossenen Augen darin. Ihre Mama ist Doris Teschs neues Sorgenkind. Mit einer fiesen Entzündung der Brustdrüsen kann sie die Kleinen nicht versorgen. Was für die Frau Doktor mal wieder Nachtschichten bedeutet. Alle drei Stunden steht sie mit der Milchpulle auf, füttert die Kätzchen



„Tierarztalltag“, sagt Doris Tesch lächelnd. Immer wieder ein kleines Dr. Dolittle-Wunder – nennen wir es.

