Berlin -Für die sozial Schwachen gibt es in den nächsten Jahren mehr Geld. Die Investitionen steigen. Steuerzahler werden entlastet. Und all das bezahlt der Bund dauerhaft, ohne einen Euro an neuen Schulden zu benötigen. Mit dem Finanzplan für die Zeit bis 2022 zeigt die Bundesregierung mitten in den Chaostagen, wie leicht die Sacharbeit dank glücklicher wirtschaftlicher Umstände fällt.



Selbst für eine konjunkturelle Abkühlung sei man gerüstet, erklärte ein hochrangiger Vertreter des Bundesfinanzministeriums. Trotz der Flüchtlingskrise und ersten Belastungen durch den Handelskonflikt mit den USA wird der Bund damit in 2019 erstmals seit 17 Jahren alle Stabilitätskriterien wieder erfüllen. Beim laufenden Defizit, das ja verschwunden ist, überspringt er die Hürde seit langem locker.



Deutschland hält wieder die Grenze ein

Die Gesamtverschuldung war jedoch im Zuge der Finanz-und Eurokrise stark gestiegen und lag deutlich über dem Grenzwert von 60 Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung, also des Bruttoinlandsprodukts. Nun soll diese Quote von 61 Prozent in 2018 auf 58,25 Prozent in 2019 und bis auf 52 Prozent im Jahr 2022 sinken. Damit hält Deutschland wieder die Grenze ein, die als eine der wichtigsten Maastricht-Kriterien für die Währungsunion gilt.



Dies schafft Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD), obwohl er mit spürbar steigenden Ausgaben kalkuliert. In diesem und im nächsten Jahr soll der Etat um jeweils knapp vier Prozent zulegen, danach mit Raten von knapp zwei Prozent. Da die jüngste Steuerschätzung die Erwartungen für die Einnahmen noch einmal heraufsetzte, kann Scholz dennoch in der gesamten Planungsperiode die Schwarze Null halten.



Bundesfinanzminister Scholz reagiert auf Kritik

Bei allem Glanz der Zahlen bietet der Regierungsentwurf der Opposition gleich mehrere Ansätze für Beanstandungen. Besonders umstritten sind die Investitionen, deren geringe Höhe im In- und Ausland traditionell als zentraler Schwachpunkt deutscher Haushaltspolitik gebrandmarkt wird.



Als Scholz im Mai seine ersten Eckpunkte vorlegte, sah er sogar mittelfristig sinkende Investitionen vor. Auf die massive Kritik reagierte er und stockte die Investitionen deutlich auf. Von 34 Milliarden Euro in 2017 sollen sie bis 2019 auf 37,9 Milliarden Euro steigen und in der Folgezeit auf diesem Niveau verharren. Dabei helfen Umbuchungen, weil bisher anders registrierte Zukunftsausgaben nun – durchaus korrekt – als Investitionen angerechnet werden.



Aber der Bund wertet auch das Baukindergeld als Investition, was unter anderem die Grünen im Bundestag als nicht sachgemäß monierten. Mehr Milliarden sind für Straßen, Schiene und Wassertransportwege vorgesehen: Hier sollen die Investitionen von bisher 14,1 Milliarden Euro auf 15 Milliarden zunehmen.



Hitzige Debatten in der internationalen Politik

Im Bundesfinanzministerium heißt es, die Forderungen nach noch stärker wachsenden Investitionsetats gingen an der Realität vorbei. Mittlerweile stünden den Ministerien fast sieben Milliarden Euro an bereits genehmigten Investitionsmitteln bereit, die sie bisher nicht in konkrete Projekte umgesetzt hätten. Besonders groß ist der Stau im Verkehrsressort, weil viele Bauvorhaben wegen fehlender Planungskapazitäten der Länder und Kommunen oder Engpässen in der Baubranche nicht voranschreiten.



Für hitzige Debatten in der internationalen Politik sorgen die Verteidigungsanstrengungen Deutschlands. Ministerin Ursula von der Leyen (CDU) bekommt mit 42,9 Milliarden in 2019 über vier Milliarden Euro mehr als 2018 zugewiesen, um insbesondere US-Präsident Donald Trump zu besänftigen. Damit stockt die Koalition auch den Ansatz gegenüber den Eckwerten vom Frühjahr auf.



Ob es für Trump reichen wird?

Ob das Trump reichen wird, muss allerdings bezweifelt werden. Die so genannte Nato-Quote, der Anteil der Verteidigungsausgaben an der Wirtschaftsleistungen eines Landes, steigt laut dem Regierungsentwurf zwar zunächst von 1,24 Prozent auf 1,31 Prozent, um aber danach wieder leicht zu fallen.



Trump hat sich gerade erst in einem Brief an Kanzlerin Angela Merkel (CDU) beschwert, dass Deutschland zu wenig leiste und sich bei seiner Verteidigung zu sehr auf andere verlasse. Als Ziel haben sich die Nato-Staaten gesetzt, zwei Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts (BIP) für Verteidigung zu verwenden.



Ähnlich sieht es bei der Entwicklungshilfe aus, wo die Bundesrepublik das internationale Ziel von mindestens 0,7 Prozent des BIP dauerhaft verfehlt und gerade 0,5 Prozent erreicht. Die Koalition weist dem Entwicklungsministerium zwar für 2018 und 2019 je eine Milliarde extra zu, kürzt für die Periode danach aber wieder.



Mehr Euro für die Innere Sicherheit

Dauerhaft mehr Euro sind für die Innere Sicherheit vorgesehen. Bundespolizei und Bundeskriminalamt bekommen Ressourcen, um 7500 Stellen zusätzlich finanzieren zu können. Extra Geld gibt es auch für den Zoll und für das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Damit sollen unter anderem bisher befristete Stellen in dauerhafte Beschäftigungsverhältnisse umgewandelt werden.



Den Finanzplan von Scholz für die Periode bis 2022 soll das Bundeskabinett am Freitag verabschieden. Bereits am heutigen Donnerstag will der Bundestag den Haushalt 2018 endgültig verabschieden. Dies hatte sich wegen der Bundestagswahl und der langen Regierungsbildung verzögert.



