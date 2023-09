Im ersten Halbjahr 2016 erzielte der deutsche Staat einen Rekordüberschuss von 18,5 Milliarden Euro. Das entsprach 1,2 Prozent der Wirtschaftsleistung. Während andere Regierungen immer neue Schulden machen und sich von der EU höhere Defizite genehmigen lassen, nimmt der deutsche Staat mehr ein als er ausgibt – trotz vermehrter Ausgaben für Flüchtlinge. Wo kommen die Überschüsse her?

Wo fallen die Überschüsse an?

Knapp die Hälfte des gesamten Überschusses erzielte der Bund mit 9,7 Milliarden Euro, teilte das Statistische Bundesamt am Mittwoch mit. Die Länder kamen auf ein Plus von 0,4 Milliarden, die Gemeinden auf 2,5 Milliarden Euro. Die Sozialversicherungen trugen 5,9 Milliarden Euro bei.

Sinken die Ausgaben oder steigen die Einnahmen?

Der deutsche Staat ist nicht sparsam, im ersten Halbjahr stiegen die Ausgaben um 3,6 Prozent auf 674 Milliarden Euro. Noch stärker jedoch wuchsen die Einnahmen. Sie legten um rund vier Prozent auf 693 Milliarden Euro zu. Die wichtigste Quelle waren laut den Statistikern die Steuern: Sie erhöhten sich um 4,8 Prozent auf 365 Milliarden Euro.

Warum steigen die Einnahmen?

Das liegt an der relativ stabilen Konjunktur in Deutschland. In den vergangenen 29 Quartalen ging die Wirtschaftsleistung nur drei Mal zurück. Im ersten Vierteljahr 2016 wuchs das Bruttoinlandsprodukt um 0,7 Prozent, im zweiten Quartal immer noch um 0,4 Prozent. Folge ist eine sehr niedrige Arbeitslosenrate. Im vergangenen Quartal zählten die Statistiker 43,5 Millionen Erwerbstätige, das waren 530.000 mehr als ein Jahr zuvor. Dies und die Tariferhöhungen ließen die Bruttolöhne der Arbeitnehmer um 3,5 Prozent steigen. Die Unternehmens- und Vermögenseinkommen legten sogar um fast zehn Prozent zu.

Folge war im ersten Halbjahr ein Plus bei den Einkommen- und Vermögensteuern von sechs Prozent. Die vermehrten Ausgaben der Deutschen erhöhten die Einnahmen aus der Mehrwertsteuer um 3,7 auf 107 Milliarden Euro. Die Sozialbeiträge an den Staat legten um 4,2 Prozent auf 253 Milliarden zu.

Warum steigen Ausgaben?

Mehr gab der deutsche Staat insbesondere für soziale Sachleistungen (+6,7 Prozent) und Vorleistungen (+9,2 Prozent) aus. Darin spiegeln sich laut Statistischem Bundesamt unter anderem die „Mehrausgaben für Schutzsuchende“, höhere Ausgaben im Bereich Sozial-/Jugendhilfe und Leistungen für Asylbewerber. Was die Ausgaben stark bremst, ist das niedrige Zinsniveau: Dadurch gingen die Zinsausgaben um fast 14 Prozent zurück.

