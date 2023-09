Vor der Küste Taiwans ist ein Containerschiff auf Grund gelaufen und verliert Ö.

Mehr als 100 Helfer sind im Kampf gegen den Ölteppich im Einsatz.

Ein vor der Nordküste Taiwans auf Grund gelaufenes Containerschiff ist auseinandergebrochen und verliert Öl. Ein rund zwei Kilometer langer Küstenstreifen im Bezirk Shimen nahe der Hauptstadt Taipeh sei verschmutzt worden, teilte die Umweltbehörde am Samstag mit. Mehr als 100 Helfer seien im Kampf gegen den Ölteppich im Einsatz.

Schlechtes Wetter behindere aber die Arbeiten. Ein Bergungsteam solle versuchen, die verbleibenden rund 240 Tonnen Öl aus den Treibstofftanks abzupumpen, sobald es die Wetterbedingungen zulassen, meldete die staatliche Nachrichtenagentur CNA.

Die „TS Taipei“ war am 10. März auf dem Weg von Hongkong zum taiwanesischen Hafen Keelung auf Grund gelaufen. Die 21 Besatzungsmitglieder wurden gerettet. Während eines Sturms sei der Frachter am Freitag in zwei Teile gebrochen, hieß es. Die Unglücksstelle befinde sich nahe einem Fischerort und einem Atomkraftwerk. (dpa)