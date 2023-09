Viele der rund 23 000 Hebammen in Deutschland sehen sich in ihrer Existenz bedroht, weil sie die hohen Versicherungsprämien für ihre Berufshaftpflicht kaum noch zahlen können. „Die Prämien werden weiter steigen“, sagte die Präsidentin des Deutschen Hebammenverbands, Martina Klenk, der Deutschen Presse-Agentur in Karlsruhe. Die nächste Erhöhung kommt am Freitag (1. Juli).