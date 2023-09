Heckler und Koch darf mehr als 1500 Maschinengewehre in den arabischen Raum liefern.

Berlin -Die Bundesregierung hat weitere Waffenexporte in den arabischen Raum genehmigt. Saudi-Arabien erhält 23 zivile Hubschrauber mit militärischen Einbauten von Airbus Helicopter. Die baden-württembergische Waffenschmiede Heckler und Koch darf unter anderem 1210 Maschinengewehre und -pistolen in den Oman und 130 Gewehre und Maschinenpistolen an die Vereinigten Arabischen Emirate liefern.

Das teilte Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel am Montag dem Wirtschaftsausschuss des Bundestags in einem Schreiben mit, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Zuvor hatte der Bundessicherheitsrat, dem mehrere Kabinettsmitglieder angehören, die Exportgenehmigungen erteilt. (dpa)