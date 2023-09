Köln/Los Angeles -Heidi Klum und ihr Tom Kaulitz sind gerade erst verlobt, da will das amerikanische Klatschportal „Life & Style“ schon fast sämtliche Details ihrer Traumhochzeit erfahren haben. Von einem angeblichen Insider, der namentlich nicht genannt wird.

Das Portal nennt in einer unglaublichen Detailtiefe angebliche Auszüge aus der Gästeliste (u.a. Gwen Stefani und Mel B.), Speisekarte („Bratwürstchen, Schnitzel und Bier sowie deutsche Traditionen“), sogar zum Ehegelübde (Toms sei schon fertig).

Heidi Klums Familie lebt im Rheinland

Der Clou: Diese Hochzeit soll auch noch in Köln steigen – statt in Heidi und Toms derzeitiger Wahlheimat Los Angeles. Das zumindest wäre gar nicht so abwegig – schließlich ist Heidi in Bergisch Gladbach geboren, ein großer Teil ihrer Familie lebt noch hier. Und auch Tom könnte zur Hochzeit in sein Heimatland zurückkehren.

Stimmt die Spekulation also? Eher nicht. „Man sollte nicht jeden Schwachsinn glauben, der so erzählt wird“, erklärt Heidis Vater Günther Klum auf Anfrage des „Express“. „Ich habe davon noch nichts gehört.“

Model Heidi Klum und ihr Vater Günther bei der Bambi-Verleihung 2015. dpa

Und er sollte das natürlich wissen. Papa Klum lacht: „Schön wäre es ja, dann hätte ich keinen so weiten Weg zur Hochzeit."

