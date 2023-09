Köln -Der deutsche Fußball trauert um seine Jahrhundert-Spielerin Heidi Mohr. Die dreimalige Europameisterin verstarb am Donnerstag im Alter von nur 51 Jahren an einem Krebsleiden, wie die „Bild“ berichtet. Die Torjägerin erzielte in 104 Länderspielen 83 Tore und war bis 2005 Rekordtorschützin der DFB-Auswahl. Seit vergangener Woche wurde Mohr nach „Bild“-Informationen in einem Weinheimer Krankenhaus stationär behandelt. Die frühere Stürmerin wohnte bis zuletzt in der Weststadt ihres Geburtsortes.

Mehrfache Bundesliga-Torschützenkönigin

Mohr debütierte im Alter von 18 Jahren im Mai 1986 für die Nationalmannschaft, im September 1996 beendete sie ihre Karriere im DFB-Trikot. Von 1991 bis 1995 war Mohr Torschützenkönigin in der Bundesliga. 1989, 1991 und 1995 gewann sie den EM-Titel, 1995 wurde sie zudem Vize-Weltmeisterin.

Für den Gewinn der Europameisterschaft 1989 und 1991 erhielt sie das Silberne Lorbeerblatt. 1999 wurde Mohr zu Europas Fußballerin des Jahrhunderts gewählt. Erst vergangene Woche war sie von den deutschen Sportjournalisten in die Hall of Fame des deutschen Fußballs gewählt worden. Ihrer feierlichen Aufnahme, die der DFB im Sommer geplant hatte, kann sie im Fußballmuseum in Dortmund nicht mehr beiwohnen. (sid)