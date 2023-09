Washington -Die Gefahr einer weiteren Haushaltssperre mit Verwaltungsstillstand in den USA ist vorerst abgewendet. Dafür haben sich die politischen Fronten massiv verhärtet, und die verbleibende Amtszeit von Donald Trump dürfte komplett vom Streit über die Grenzmauer zu Mexiko überlagert werden. Der Präsident ist fest entschlossen, den Bau seines Prestigeprojektes mit rechtlich zweifelhaften Vollmachten unter Umgehung des Kongresses voranzutreiben. Die Demokraten werfen ihm deswegen „schwerwiegenden Machtmissbrauch“ vor und wollen vor Gericht klagen.

Der seit Monaten tobende Haushaltsstreit zwischen Trump und dem Kongress kam am Freitag nur formal zu einem Ende. Der Präsident hatte sich zuvor demonstrativ unzufrieden darüber gezeigt, dass ihm das Parlament statt der geforderten 5,7 Milliarden Dollar nur 1,375 Milliarden Dollar für den Bau von Grenzzäunen zugestehen wollte. Tagelang war unklar, wie Trump reagieren würde, nachdem konservative Kommentatoren wie die Fox-Moderatorin Laura Ingraham den überparteilichen Kompromiss als „totalen Beschiss“ verrissen hatten. Laut Washington Post erwog Trump sogar, seine Unterschrift zu verweigern und damit den fünfwöchigen Shutdown wiederaufleben zu lassen.



Wird sich Trum auf Notstandsvollmachten stützen?

In letzter Minute ließ sich Trump von seinen Beratern davon abbringen und verabredeten eine Doppelstrategie: Trump wollte am Freitag den Haushaltskompromiss unterzeichnen, zugleich aber ankündigen, dass er über präsidiale Dekrete und die Ausrufung des Nationalen Notstands auf eigene Faust weitere Mittel mobilisieren werde. Nach amerikanischen Medienberichten will er bereits genehmigte Etats etwa für militärische Infrastruktur, den Hochwasserschutz und die Katastrophenhilfe einfach umwidmen und so rund acht Milliarden Dollar zusammenkratzen.

Extrem heikel ist vor allem, dass sich Trump zur Durchsetzung seines Alleingangs auf Notstandsvollmachten stützen will. Nicht nur die Demokraten, sondern auch das konservative Wall Street Journal spricht daher von einem „Missbrauch“ der Vollmacht. Auch ein halbes Dutzend republikanische Senatoren protestierten. „Ich glaube nicht, dass es im Sinne des Gesetzes ist, dass ein Präsident Milliarden außerhalb des normalen Zuteilungsvorgangs umwidmet“, sagte Susan Collins, die den Bundesstaat Maine im Kongress vertritt.



Die Demokraten kündigten an, mit einer Resolution im Parlament gegen Trumps Durchmarsch vorgehen zu wollen. Doch selbst, wenn ein solcher Beschluss eine Mehrheit fände, könnte der Präsident ihn per Veto niederbügeln. Wesentlich bedrohlicher für Trump ist die absehbare Klagewelle privater Eigentümer, auf deren Grundstücken der massive Grenzwall errichtet werden soll. Auch Gemeinden, denen versprochene Hochwasserschutz- oder Katastrophengelder gekürzt werden, dürften vor den Kadi ziehen. Beobachter erwarten, dass sich die juristischen Auseinandersetzungen Jahre hinziehen und erst vor dem obersten Gerichtshof der USA entschieden werden.