Der Bundestag hat eine Novelle des Sexualstrafrechts debattiert.

Einigkeit herrscht über die Schließung von „eklatante Schutzlücken“.

Einigen geht die geplante Reform nicht weit genug.

Nur acht Prozent der Vergewaltiger werden in Deutschland verurteilt. Nur zehn Prozent der Opfer zeigen eine Vergewaltigung überhaupt an. Beides hängt eng miteinander zusammen. Denn laut bisherigem Recht liegt eine Vergewaltigung oder sexuelle Nötigung nur in drei Fällen vor: Wenn Gewalt angewendet wurde, wenn das Opfer bedroht oder die schutzlose Lage des Opfers ausgenutzt wurde. Wenn eine Frau von ihrem Ehemann vergewaltigt wird und sie dies ohne Gegenwehr über sich ergehen lässt, weil sie nicht will, dass die Kinder im Nebenzimmer etwas von der Gewalttat bemerken, gibt es bisher kaum Möglichkeiten, den Täter zu überführen.

Dies ist nur ein Beispiel für die Gesetzeslücken im Sexualstrafrecht, das nun reformiert werden soll. Am Donnerstag wurde der Regierungsentwurf aus dem Haus des Justizministers Heiko Maas (SPD) in einer ersten Lesung im Bundestag debattiert. Die jetzige Rechtslage weise „eklatante Schutzlücken“ auf, die nun geschlossen werden sollen, erklärte Maas.

Was soll sich ändern?

Am Paragrafen 177 des Strafgesetzbuches (Sexuelle Nötigung, Vergewaltigung) soll sich nichts ändern, dafür soll der Paragraf 179 (Sexueller Missbrauch widerstandsunfähiger Personen) novelliert werden. Danach sollen auch Menschen bestraft werden, die ihr Opfer mit einer sexuellen Handlung überraschen oder aber, wenn das Opfer sich nur aus Furcht nicht gewehrt hat.

Eine Änderung des Sexualstrafrechts ist schon lange im Gespräch, nicht erst durch die Übergriffe in der Kölner Silvesternacht. Ein Entwurf des Justizministeriums ging schon im Juli 2015 in die Ressortabstimmung. Doch das Bundeskanzleramt hatte den Entwurf lange blockiert und erst im Dezember freigegeben.

Gibt es Kritik?

Die Fraktionen sind sich grundsätzlich einig, dass das Sexualstrafrecht dringend einer Reform bedarf. Vielen geht der Entwurf jedoch nicht weit genug, da die Novelle weiterhin darauf abzielt, dass das Opfer Widerstand leisten soll, damit der Täter bestraft wird. Weiterhin steht also das Verhalten des Opfers und nicht das des Täters im Vordergrund. Die Linken und die Grünen haben daher beide einen eigenen Entwurf eingebracht: Danach soll ein „Nein“ des Opfers ausreichen, damit der Straftatbestand erfüllt werde.

„Der Entwurf ist nicht ausreichend“, sagte Halina Wawzyniak, rechtspolitische Sprecherin der Linken-Fraktion. Maas bleibe auf halber Strecke liegen, sagte Ulle Schauws, frauenpolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion. „Eine schwere Beweisführung darf den Gesetzgeber nicht von seiner Pflicht entlasten. Lassen Sie uns das ‚Nein-heißt-Nein‘ umsetzen“, forderte Schauws.

Umsetzung der Instanbul-Konvention

Kritik gibt es außerdem bei der Umsetzung der Istanbul-Konvention von 2011, die auch Deutschland unterschrieben hat. Danach ist jede „nicht-einverständliche, sexuell bestimmte Handlung“ strafbar. „Wir wollen mit der Novelle den Vorgaben der Istanbul-Konvention gerecht werden – und das tun wir“, sagte Maas. Dieser Passus ist jedoch Auslegungssache: Den Vertragsparteien ist die genaue Formulierung selbst überlassen. „Ziel verfehlt, der Entwurf ist ungeeignet, die Istanbul-Konventionen umzusetzen“, sagte Katja Keul, Sprecherin für Rechtspolitik der Grünen-Fraktion.

Weiter wird kritisiert, dass in dem Entwurf das sogenannte „Grapschen“, also die sexuelle Belästigung, keine Rolle spielt. „Das ist bisher nicht angemessen beachtet worden. Grapschen ist kein Kavaliersdelikt“, sagte Elisabeth Winkelmeier-Becker, Sprecherin der Arbeitsgruppe Recht und Verbraucherschutz der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Hier müsse noch nachgebessert werden, aber man sei ja noch am Anfang des parlamentarischen Verfahrens.

Justizminister Maas wies darauf hin, dass „uns das Sexualstrafrecht noch lange beschäftigen“ werde und er dort ebenfalls Nachholbedarf sehe. Ihm sei es darum gegangen, die Gesetzeslücken schnellstmöglich zu schließen. Im Herbst wird eine Expertenkommission weitere Vorschläge zur Verbesserung präsentieren.