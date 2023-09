Kürzlich war ich mal wieder zu Hause. Wobei das nicht ganz richtig ist. Denn ich war nicht wirklich zu Hause, sondern an dem Ort im Münsterland, aus dem ich stamme und in dem ich seit 30 Jahren nicht mehr lebe. Die katholische Kirchengemeinde hatte mich eingeladen, um über mich zu sprechen – meine Herkunft, meinen Weg, meinen Glauben.



Ich sprach also über mein Elternhaus, die Konflikte, die es wegen des Glaubens gab, die Schule, meinen Handballverein. Dann sprach ich über den Osten und wie er mich geprägt hat – und dass es immer noch bedeutsame Unterschiede zwischen beiden Landesteilen gebe. Eine ältere Frau wollte wissen, welche Unterschiede ich genau meinte. Ich erzählte vom wirtschaftlichen Rückstand, dem Rückstand bei Einkommen und Vermögen, der Alterung der Ost-Gesellschaft – und schließlich den ostdeutschen Wahlerfolgen der Linken und der AfD, die es in solchem Ausmaß in Westdeutschland nicht gebe. Unterdessen schaute ich in viele fragende Gesichter. Mir war ein bisschen so, als würde ich mich über ein fernes Land ausbreiten. Ich versuchte, mich verständlich zu machen, wusste allerdings nicht, ob mir das gelang.



Vom Osten entfernt

Am Tag darauf erschien ein Artikel von mir in der Ostausgabe der „Zeit“ mit der Überschrift: „Ich bin wieder der Wessi“. Während ich in der Heimat um Verständnis für den Osten geworben hatte, legte ich in dem Artikel dar, wie sehr ich mich von ihm entfremdet hatte – wegen des anhaltenden Rechtsrucks und all dem. Für mich schloss das eine das andere keineswegs aus.



Ich beschrieb, wie ich im Zuge der Vereinigung optimistisch gewesen war, dass uns gemeinsam ein verträglicher Patriotismus gelingen werde. Danach skizzierte ich die Erfahrungen, die ich von 1992 bis heute mit Rechtsextremisten in Ostdeutschland gemacht hatte, warum mein Optimismus verschwunden war und dass ich nun unter „Westalgie“ litte.



Dabei galt die Sehnsucht einem Landesteil, den ich im Grunde schon lange nicht mehr kenne, weil ich dort seit 26 Jahren jeweils nicht länger als für ein Wochenende bin. Was einst Heimat war, ist verblasst. Die meisten Freunde sind längst anderswo. Und Berlin ist ein Pflaster für sich.



Traurige Zustimmung

Der Text zeigte anderen und mir selbst, dass ich mit meinem Latein am Ende war. Und das nicht ohne Grund. Im Sommer 2016 hatte ich erlebt, wie die Kanzlerin vor der Flüchtlingsunterkunft im sächsischen Heidenau attackiert wurde. Auch hatte ich stets aufs Neue über Bürgerrechtler und ihre Forderung geschrieben, die DDR-Geschichte aufzuarbeiten – und musste erleben, dass dieselben Bürgerrechtler für Verfolgte aus anderen Ländern zuweilen nichts übrig hatten. Diese und andere Erfahrungen waren die Tropfen, die das Fass zum Überlaufen brachten.



Ich bekam viel traurige Zustimmung von Ostdeutschen, die wie ich in Berlin leben und eher links-liberal denken. Ich bekam auch viel schulterklopfende Zustimmung von Westdeutschen. Und dann gab es harsche Kritik von Ostdeutschen, die sich gekränkt fühlten und mir erklärten, dass sie sich vom Osten nicht wie ich „entheimaten“ könnten, weil sie ja von dort kämen und bleiben wollten und müssten. Einer schrieb: „Geh’ doch rüber.“ Eine andere ließ mich wissen, dass sie meinen Text wahlweise „schlimm“ oder „furchtbar“ finde. Schließlich baten mich zwei Ostfreunde, mich nicht vom Osten abzuwenden. Die Angriffe haben mich mehr beschäftigt als das Einverständnis. Gleichwohl war es so, dass ich mir etwas von der Seele schreiben musste – und mich anschließend befreit fühlte.



Das eigene Land geht verloren

Dabei ging und geht es fraglos ums Ganze, jedenfalls für mich. In meiner münsterländischen Heimat wurde ich von 68er-Lehrern unterrichtet, die mir eines vermittelten – dass der Rechtsextremismus in unserem Land nie wieder eine Chance haben dürfe und wir allen Anfängen wehren müssten. Ich lebte bis vor ein paar Jahren in dem Glauben, dass diese Überzeugung Konsens sei und daher Bestand haben werde – und weiß erst heute, wie sehr dieser Glaube unverzichtbarer Teil meines Heimatgefühls gewesen ist.



Spätestens seit der „Flüchtlingskrise“ spüre ich indes, dass dieses „Nie wieder!“ tatsächlich keinen Bestand mehr hat, zumindest nicht uneingeschränkt – vor allem in Ostdeutschland nicht, wie mir scheint. Das trennt uns. Ja, ich hatte mehr und mehr das Gefühl, die Ostdeutschen nähmen mir meine Heimat weg. Erst im Nachhinein wurde mir klar, dass ich gerade mein Land verlor – so wie die Ostdeutschen 1990 ihr Land verloren hatten. Das, immerhin, war eine gemeinsame Erfahrung.



Und etwas Zweites begriff ich: Wie sehr ich mich innerlich von denen abgewandt hatte, von denen ich dachte, dass sie meinem Weg nicht würden folgen wollen. Das galt umso mehr für Menschen, die ich politisch früher anders einsortiert hatte. Enttäuschte Liebe ist eben doch die schmerzhafteste. Der Text, das Pro und Kontra – beides gärte in mir mehrere Wochen lang.



Meine Reise nach Israel

Schließlich flog ich nach Israel – in das Land, das es unter anderem deshalb gab, weil es den Holocaust gegeben hatte. Jenen Holocaust, den anscheinend ein wachsender Teil der Deutschen am liebsten vergessen würde. Der Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung, der Ostdeutsche Thomas Krüger, hatte mich und 25 andere zu einer Studienreise eingeladen. Wir fuhren nach Haifa, Tel Aviv, Jerusalem und an einen Aussichtspunkt, von dem aus wir den gesamten Gaza-Streifen überblicken konnten. Auch besuchten wir die Gedenkstätte Yad Vashem, wo ich 2006 zum ersten Mal gewesen war und noch dachte, einen Holocaust mit deutscher Beteiligung werde es nie wieder geben können. Jetzt dachte ich an den schneidigen Herrn Höcke, der nicht den Holocaust als „Schande“ empfindet, sondern das Mahnmal, das in Berlin daran erinnert.



Während der zehn Tage trafen wir ehemalige Offiziere der israelischen Armee, Friedensbewegte, Schriftsteller, einen Sänger und einen Maler. Wir sprachen mit Israelis, die die Politik ihrer Regierung gut hießen, und anderen Israelis sowie Palästinensern, die es nicht taten. Wir sahen einige von ihnen auf lustvolle Weise miteinander streiten. Eine deutsche Referentin mit Dienstsitz Ost-Jerusalem beklagte hingegen, der Dialog zwischen Israelis und Palästinensern werde zunehmend schwieriger. Auch hieß es, seitdem Mauern Israel und die Palästinensergebiete trennten, nähmen sich beide Seiten bloß noch über Stereotype wahr. Das mit den Stereotypen, dachte ich, gibt es auch bei uns, wenngleich die Mauern nicht aus Stein sind.



Erschütternde Kundgebung

Irgendwann abends besuchten wir in Tel Aviv eine gemeinsame Kundgebung von Israelis und Palästinensern unter freiem Himmel. Sie bestand im Wesentlichen darin, dass Zeitzeugen schilderten, wie sie im Nahost-Konflikt Angehörige verloren hatten und warum die Waffen endlich schweigen müssten. Der jüdische Schriftsteller David Grossman, dessen Sohn Uri im letzten Libanon-Krieg umgekommen war, sagte: „Wenn die Palästinenser kein Heim haben, dann werden die Israelis auch keines haben.“ Die Kundgebung war weniger politisch als auf erschütternde Weise menschlich. Trotzdem versuchten rechte Gruppen, sie zu verhindern. Man hörte Demonstranten hinter Absperrungen für mich Unverständliches rufen. Motorradfahrer ließen ihre Maschinen aufheulen, offenbar mit Absicht.



Ratlos in die Zukunft

Während wir auf unseren weißen Plastikstühlen unter Tausenden friedliebenden Israelis und Palästinensern saßen, sprach ich mit einem ostdeutschen Kollegen, der aus einer ähnlichen Perspektive wie ich über den deutschen Rechtsruck berichtet hatte. Er erzählte von Beziehungen mit anderen Ostdeutschen, die kaputt gegangen seien, und sagte: „Es kann doch nicht sein, dass wir nicht mehr miteinander sprechen.“ Wir standen ratlos vor der neuen Zeit.

Man kann Deutschland und Israel nicht miteinander vergleichen und sollte es auch gar nicht erst versuchen – allein wegen der gemeinsamen Geschichte. Während in Deutschland im Wesentlichen Linke und Rechte sowie Muslime und Nicht-Muslime nicht oder nicht mehr miteinander reden, sind die Spaltungen in Israel vielfältiger, tiefer, langwieriger und tragischer. Überdies ereignen sie sich auf viel engerem Raum und in einem im Vergleich zu Deutschland winzigen Staat, der von Gegnern, wenn nicht Feinden umzingelt ist. Manche Auseinandersetzung erscheint unausweichlich.

Wenn mir auf der Reise eines schmerzlich bewusst wurde, dann dies: Sollten wir da, wo wir noch können, aufhören, unsere Meinungen auszutauschen, dann schaden wir uns allen. Denn Heimat haben wir alle immer nur zusammen.