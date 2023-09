Alabama -Ein ruhiger Freitagabend im US-Bundesstaat Alabama. Daiwon McPherson und seine Freundin Shawna Blackmon stehen mit Mitgliedern ihres Motorrad-Clubs vor einer Tankstelle. Plötzlich nähert sich ein Polizeiwagen mit Sirenen und Blaulicht. Zwei Polizisten steigen aus und zücken ihre Elektroschocker. Der Afroamerikaner sinkt sofort zu Boden und vergräbt die Hände in seiner Jackentasche. Reflexartig stellt sich Shawna Blackmon vor ihren Freund und versucht zu schlichten – vergeblich.

Die Beamten fordern Daiwon McPherson auf, seine Taschen zu lehren, vermuten offenbar eine Schusswaffe. „Ich dachte, sie würden ihn erschießen“, erklärte Shawna Blackmon dem US-Sender WPMI-TV. Der Biker zeigt sich einsichtig, bittet seine Freundin, ihm seine Pistole abzunehmen. Unter Aufsicht der Polizisten beugt sich Shawna nach vorne. Doch anstelle einer Schusswaffe streckt ihr der 33-Jährige einen Hochzeitsring entgegen. Die Polizeibeamten nehmen Shawna unter Beifall des Motorrad-Clubs in die Arme.

YouTube-Video erntet Kritik

Ein Antrag der ganz besonderen Art, der in den sozialen Netzwerken nicht nur Begeisterung auslöste. Wie der Guardian berichtet, entflammte unter dem YouTube-Video eine hitzige Diskussion. Zahlreiche User kritisierten, dass die inszenierte Verhaftung von Außenstehenden hätte fehlinterpretiert werden können. Polizei-Pressesprecher Terrence Perkins, der ebenso wie die Beamten vor Ort von Anfang an eingeweiht war, gab jedoch Entwarnung: „Zu keiner Zeit war Daiwon oder jemand anderes in der näheren Umgebung in Gefahr.“ Shawna Blackmon erlebte trotzdem den Schreck ihres Lebens – mit einem scheinbar glücklichem Ende. (def)