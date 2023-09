Das Bild einer Zeitungsanzeige ist in den sozialen Netzwerken zum Hit geworden. In der Anzeige sucht ein Mann verzweifelt nach Zeugen, die mitbekommen haben könnten, wie er seiner Freundin einen Heiratsantrag gemacht hat. Weil der Mann selbst so betrunken war, dass er sich an ihre Antwort nicht erinnern konnte, ist er auf fremde Hilfe angewiesen.

Seine Freundin, der er bereits am frühen Morgen des 24. Septembers den Antrag machte, will ihre Antwort offenbar nicht wiederholen. (siw)