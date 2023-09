Berlin -Da hätte er wohl mal besser seinen Mund gehalten. Sänger Ben Zucker (35) hat mit einer Aussage rund um das Liebesleben von Helene Fischer und Florian Silbereisen für mächtig Wirbel gesorgt.

Im Interview mit dem SWR 4 plauderte Zucker kürzlich aus dem Nähkästchen. Wenn einer Details über Helene und Florian ausplaudern könnte, dann der Sänger. Denn er war sowohl mit Florian Silbereisen als auch mit Helene Fischer auf Tour.

„Oh Gott, was habe ich da gesagt“

Das sagte er dann auch ins Mikro: „Wir waren gerade auf Tour, also mit Helenes Ehemann“. Bumms.

Da war es raus. Und Zucker versuchte auch noch, die Lawine, die er losgetreten hatte, aufzuhalten. „Beziehungsweise ihrem Freund. Oh Gott, was habe ich da gesagt. Sie sind nicht verheiratet, aber es fühlt sich an, als ob sie verheiratet wären“, so Zucker.

Schon seit Jahren halten sich die Gerüchte um Florian Silbereisen und Helene Fischer. Schließlich sind die beiden schon seit zehn Jahren ein Paar.

(mja)