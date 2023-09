Berlin -Der Entertainer und Musiker Helge Schneider (61) will keine Studioalben, Filme oder Bücher mehr produzieren. „Ich denke, ich bin alt genug, um zu sagen: So, ich trete jetzt nur noch auf”, sagte Schneider am Mittwoch in Berlin bei einer Veranstaltung zu seiner sommerlichen Open-Air-Tour.

„Wenn ich eine CD, einen Film oder ein Buch mache, dann muss ich da so lange dran drehen, bis sich das auch verkaufen lässt”, sagte Schneider. Dabei gehe aber der Spaß verloren.

Spontaneität und Vergänglichkeit

An der Spontaneität und Vergänglichkeit von Live-Auftritten, seiner „Lieblings-Kreativität”, hat er deutlich mehr Freude: „Du gehst auf die Bühne, du machst was und dann ist es auch ganz schnell wieder vergessen”, erklärte Schneider.

Erst vor drei Wochen war sein jüngstes Album „Heart Attack No. 1” erschienen, eine Jazz-Platte. Im Sommer geht der Entertainer unter dem Motto „240 Years of singende Herrentorte” auf Tour. (dpa)