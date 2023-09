Leicester -Vichai Srivaddhanaprabha, thailändischer Besitzer des englischen Fußball-Erstligisten Leicester City, ist bei einem Helikopter-Absturz unweit des Stadions des Klubs ums Leben gekommen. Das bestätigte der Verein am Sonntagabend. Srivaddhanaprabha wurde 60 Jahre alt.Insgesamt gab es fünf Todesopfer, darunter die beiden Piloten. Das Unglück ereignete sich am Samstagabend nach dem Heimspiel gegen West Ham United (1:1). Srivaddhanaprabhas Hubschrauber war wie gewohnt vom Rasen im King Power Stadium gestartet.



Srivaddhanaprabha, Vater von vier Kindern, hatte Leicester im August 2010 für 39 Millionen Pfund übernommen und im Februar 2011 Milan Madaric als Klubchef abgelöst. Unter seiner Führung stiegen die Füchse 2014 in die Premier League auf und schrieben zwei Jahre später mit der englischen Meisterschaft ein modernes Fußball-Märchen.



Klubbchef Vichai Srivaddhanaprabha saß im abgestürzten Helikopter. AFP

Srivaddhanaprabha wurde als Gründer des Duty-Free-Konsortiums King Power zum Milliardär. In der Geldrangliste des Forbes Magazins liegt er mit einem geschätzten Vermögen von umgerechnet rund 4,3 Milliarden Euro auf Platz fünf in Thailand und 388 weltweit. Im Mai 2017 hatte er zudem den belgischen Zweitligisten OH Leuven gekauft.