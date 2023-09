Palma -Hai-Alarm vor der liebsten Urlaubsinsel der Deutschen! Nein, diesmal wurde kein Weißer Hai bei Mallorca gesichtet.

Hai vor Küste von Mallorca gefilmt

Vor der Küste von Andratx auf Mallorca ist ein großer Heringshai gefilmt worden. Ein Video, wie das Raubtier einen Thunfisch frisst, zeigt die „Mallorca Zeitung“.

Der Heringshai kann bis zu vier Meter groß und im Durchschnitt 200 Kilogramm schwer werden. Manchmal wird diese Art auch mit einem Weißen Hai verwechselt, wie der Meeresbiologe Gabriel Morey der Zeitung schon bei dem Hai-Alarm im letzten Sommer erklärte.

Sichtung vor Mallorca: Ist der Heringshai für Menschen gefährlich?

Laut dem WWF gehört der Heringshai zu den gefährdeten Hai-Arten, auch weil er dem Menschen als Speisefisch dient und sich diese Hai-Art nicht so stark fortpflanzt. In den 1980er-Jahren war der Heringshai in der Nordsee wegen Überfischung fast ausgestorben.



Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Steaks vom Heringshai werden an einer Fischtheke zum Kauf angeboten. picture-alliance/ dpa

Der Heringshai frisst vor allem Schwarmfische wie Heringe, Markrelen und Sardinen. Angriffe auf Menschen sind äußerst unwahrscheinlich. Die International Shark Attack Files des „Florida Museums“ sprechen zwar von zwei Angriffen von Heringshaien auf Menschen, hundertprozentig gesichert sind diese Angaben aber nicht. (sp)