Herne nimmt Abschied von Mordopfern

Herne -In einem bewegenden Trauergottesdienst in der Herz-Jesu-Kirche haben am Mittwoch in Herne Angehörige und Hunderte Bürger Abschied von den beiden Opfern des mutmaßlichen Mörders Marcel H. genommen.



Viele fanden keinen Platz in der Kirche und verfolgten die ökumenische Trauerfeier von draußen über Lautsprecher. Zahlreiche Notfallseelsorger waren vor Ort.

An der Trauerfeier haben auch Rocker der Gruppierung „Bandidos“ teilgenommen. Sie fuhren am Mittwoch mit Motorrädern vor, etwa zehn erschienen in Kutte. Der Stiefvater von Jaden ist nach Angaben des Anwalts der Familie, Reinhard Peters, Mitglied der „Bandidos“ in Essen.



Der 19 Jahre alte Marcel H. hatte in der vergangenen Woche gestanden, den neunjährigen Nachbarsjungen Jaden sowie seinen 22 Jahre alten Bekannten Christopher getötet zu haben. (dpa)