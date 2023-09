Herten -Am Mittwoch soll ein 12-jähriger Junge in einem Schulbus in Herten (NRW) einen Elfjährigen niedergeschlagen haben.

Nach Zeugenangaben schlug der 12-Jährige dem Elfjährigen ohne Grund mit der Hand ins Gesicht und zog ihn im weiteren Verlauf über die Sitzbank.

Nach Angaben der Polizei soll der 12-Jährige sein Opfer mehrmals getreten haben, als es bereits am Boden lag. Die Busfahrerin stoppte den Schulbus und ging dazwischen.

Der elfjährige Junge brach kurze Zeit später zusammen und verlor das Bewusstsein. Er musste in einem Krankenhaus behandelt werden.

Der mutmaßliche Täter hatte den Bus zwar verlassen, konnte mit Hilfe von Zeugenaussagen jedoch zu Hause angetroffen werden. Der Schüler musste mit seinem Vater auf dem Polizeirevier erscheinen. (red/sul)