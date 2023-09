Guxhagen -Auf der Suche nach einem vermissten Kind in Nordhessen hat die Polizei erneut einen Hubschrauber eingesetzt. Damit suchten die Beamten am Donnerstag die Fulda bei Guxhagen ab, in die das fünf Jahre alte Mädchen möglicherweise gestürzt ist. Der Fluss führe derzeit etwas weniger Wasser, so dass man sich bessere Sicht gerade auf den Uferbereich erhoffe, sagte ein Polizeisprecher. Auch die Wasserschutzpolizei war wieder mit einem Boot im Einsatz.

Seit Sonntag wird nach der Fünfjährigen gesucht. Sie war während ihrer Geburtstagsfeier von einem Spielplatz in Guxhagen (Schwalm-Eder-Kreis) in der Nähe der Fulda verschwunden. Die Polizei geht von einem möglichen Unglück aus. Hinweise auf eine Straftat gibt es demnach nicht.

Die Polizei hoffte weiterhin auf Unterstützung aus der Bevölkerung. Anwohner sollten beispielsweise in ihren Gartenlauben schauen, ob sich das Mädchen dort versteckt. Bereits am ersten Tag des Verschwindens war mit Hubschraubern nach dem Kind gesucht worden. (dpa)