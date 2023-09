Kassel -Was zwei Polizisten in einem Kleintransporter vor ihnen als Karnevalsrequisit oder aufwändig gestaltetes Kostüm ansahen, hat sich bei einer Kontrolle in Hessen als echtes Rind erwiesen. Die beiden Beamten waren am Dienstag in der Nähe von Melsungen auf einer Landstraße unterwegs, als ihnen durch die Heckscheibe des vorausfahrenden Wagens mit Kastenaufsatz ein Kuhkopf anschaute.

Der 47 Jahre alte Fahrer hatte das 180 Kilogramm schwere Jungrind lediglich mit einem Seil an der Anhängerkupplung gesichert. Der Mann hatte die Kuh bereits 30 Kilometer in dem kleinen Laderaum über die Landstraßen transportiert, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Kassel am Donnerstag sagte.

Da das Ziel des Fahrers in der Nähe lag, ersparten die Polizisten dem Tier, auf ein reguläres Tiertransportfahrzeug warten zu müssen. Stattdessen begleiteten sie das ungewöhnliche Fuhrwerk bei verminderter Geschwindigkeit zum anvisierten Bauernhof. Den aus dem Werra-Meißner-Kreis stammenden Fahrer erwarten nun Verfahren wegen Verstößen gegen die tierschutzrechtlichen Transportbestimmungen sowie eine Anzeige wegen äußerst mangelhafter Ladungssicherung. (afp)