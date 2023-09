Darmstadt -Mit großer Mehrheit ist CDU-Landeschef Volker Bouffier in seinem Amt bestätigt worden. Bouffier erhielt am Samstag 97,5 Prozent der Stimmen auf einem Landesparteitag der Hessen-CDU am Samstag in Darmstadt. 317 Delegierte stimmten für, 8 gegen den 64-Jährigen, der den Landesverband seit 2010 führt. Zuletzt war Bouffier vor zwei Jahren mit 98,4 Prozent der Stimmen wiedergewählt worden.

Als seine Stellvertreter bestätigt wurden Europaministerin Lucia Puttrich (80,0 Prozent), Justizministerin Eva Kühne-Hörmann (82,4 Prozent) und der Rüsselsheimer Oberbürgermeister Patrick Burghardt (92,8 Prozent). Puttrich blieb dabei als einzige der Kandidaten unter ihrem Ergebnis von vor zwei Jahren, als sie 81,8 Prozent erhalten hatte. Generalsekretär Manfred Pentz erhielt 88,3 Prozent nach 87,0 Prozent vor zwei Jahren.

Zuvor hatte Bouffier in einer Grundsatzrede vor „einem gefährlichen Rückfall in den Nationalismus“ in Europa gewarnt und die Parteien aufgerufen, die AfD in der politischen Auseinandersetzung zu stellen. Man müsse sich „Punkt für Punkt in der Sache“ mit der rechtspopulistischen Partei auseinandersetzen, auch in den Kommunalparlamenten, in die ihre Vertreter nun eingezogen seien. (dpa)